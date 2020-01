Mura Masa / R.Y.C.

No cabe la más mínima duda de que, aquel que espere una continuidad coherente de aquel alabado y bailado debut oficial que Mura Masa publicó en 2017, se sentirá decepcionado. Pero no será porque él no haya avisado de que este ‘R.Y.C.’ (acrónimo de ‘Raw Youth Collage’, como la canción que lo abre) supondría un cambio sonoro importante, con el que quería recuperar los sonidos punk y new wave en los que se inició en la música. Y no solo lo indicó específicamente, sino también con canciones: ‘Doorman‘, single publicado en 2018 con la colaboración del entonces no tan conocido slowthai, daba una idea bastante precisa del concepto de este segundo trabajo del joven productor británico Alex Crossan.

Aquella canción era un pildorazo punk en el que los sintetizadores eran empleados como guitarras y bajos, un claro precedente –de hecho, no se explica bien por qué no se ha incluido en este trabajo; tendría todo el sentido– de buena parte del sonido de este álbum. Y no solo del nuevo encuentro con el autor de ‘Nothing Great About England‘, una impetuosa ‘Deal Wiv It‘ –con un subtexto que habla sobre cómo se da por hecho que alguien cambia con la fama, el rapero ejerce de rabioso Johnny Rotten o Ian Dury mientras que Crossan ejerce de P.I.L. o unos Blockheads sintéticos–, sino también en los vibrantes singles ‘I Don’t Think I Can Do This Again‘ –un fabuloso equilibrio de intimismo y electrorock interpretado con la imprescindible complicidad de Clairo– y ‘No Hope Generation‘, además de en el prescindible eco de esta última que es ‘Vicarious Living Anthem’.

En ambas, como en el corte titular, Mura Masa remite al sonido más característico de The 1975 y recurre a sí mismo como voz solista, en una faceta que había acometido más tímidamente en su primer disco. Con todo lo contradictorio que pueda resultar al decir que alude de manera bastante clara a sonidos ajenos, parece evidente que estamos ante un disco más íntimo y personal de Mura Masa. Después de todo, su debut no era otra cosa que un muestrario de sonidos bailables, reflejo de parte de la cultura de clubs británica y global de su tiempo. Divertido y emocionante, de eso no hay duda, pero no intrínsecamente original. Y en ese sentido, ‘R.Y.C.’ tampoco es menos diverso.

Porque en él convive esa parte más punk con, por ejemplo, un espíritu festivo –aunque más contenido– que aun persiste en la estupenda intervención de Georgia –una ‘Live Like We’re Dancing‘ que bien podría haber tenido un hueco en su excelente ‘Seeking Thrills‘–. También hay cierto vuelco sonoro en ‘Teenage Headache Dream‘, el dueto que hace Crossan con Ellie Rowsell de Wolf Alice, vigoroso arrebato entre el noise rock y el dream pop que cierra (o casi) el disco. En ese carrusel que no pierde en ningún momento la coherencia, la indietrónica de ‘In My Mind’ y el acústico dúo con Tirzah, ‘Today’, ejercen de contrapunto reposado (coincide con la fase del disco más anodina) al lado más impetuoso de ‘R.Y.C.’.

Pero, más allá de la variedad de palos interpretados, donde ‘R.Y.C.’ es más íntimo es en el aspecto lírico. El “crudo collage de la juventud” alude a esa “generación sin esperanza” de la que (al contrario de lo que sucedía en su anterior obra, donde también se daban cita Damon Albarn o Jamie Lidell) que forman parte todos los que intervienen en el disco. [email protected] sensibles que corren de pantalla en pantalla (“en RGB, en LCD, en unos y ceros”) presumiendo de seguridad cuando “no saben cómo van a vivir en este mundo”. Una confusión –la diversidad sonora exhibida es, también, metafórica– que les lleva a anhelar un “pasado dorado”, como si fueran niños-adultos madurados antes de tiempo. Mura Masa traza en ‘R.Y.C.’ un autorretrato generacional tan inesperado y extraño como honesto y emotivo. Se revela así como un artista poliédrico y personal, no solo un productor hábil y fresco. Una faceta que, por otra parte, podría recuperar en cualquier momento. Mura Masa estará en España presentando ‘R.Y.C.’ el próximo junio: en el festival Paraíso de Madrid y en Sònar Barcelona.

Calificación: 7,2/10

Lo mejor: ‘I Don’t Think I Can Do This Again’, ‘Live Like We’re Dancing’, ‘Teenage Headache Dream’, ‘No Hope Generation’, ‘Deal Wiv It’

Te gustará si te gustan: The 1975, los artistas invitados o los discos que no se casan con estilo alguno.

Escúchalo: Spotify