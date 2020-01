Sónar Festival 2020 presenta su cartel completo: The Chemical Brothers, Arca, The Blaze, Mura Masa, Maria Arnal i Marcel Bagés…

De no haber sido filtrado de manera ¿desafortunada? el cartel del Primavera Sound, este jueves 16 de enero nos hubiéramos encontrado con dos de los festivales de música de Barcelona más importantes y conocidos mundialmente presentando simultáneamente sus respectivas programaciones completas. Porque Sónar Festival acaba de presentar el cartel completo de su edición 2020, que vuelve a sus fechas habituales tras haberse trasladado ocasionalmente al mes de julio el pasado año: el festival de música electrónica y otras disciplinas artísticas avanzadas se celebrará en la Fira de Montjuïc los próximos días 18, 19 y 20 de junio.

Sónar 2020 contará con más de 100 shows, entre los que destacan estrellas como The Chemical Brothers –presentando ‘No Geography‘, uno de los mejores discos del año pasado–, Arca –con un disco nuevo entre mano, presumiblemente–, The Blaze –que acaban de avanzar single con Octavian–, Carl Cox, Mura Masa –mañana se publica su segundo largo, ‘Raw Youth Collage’–, Eric Prydz, Richie Hawtin, AJ Tracey, Laurent Garnier, The Black Madonna, Charlotte De Witte, Princess Nokia, Telefon Tel Aviv, el nuevo fenómeno británico Dave y DESPACIO, el proyecto de clubbing circular y sonido de alta fidelidad (con James Murphy y 2manydjs), por primera vez en Sónar de Noche.

Además, el festival anuncia que acogerá estrenos de lo más interesantes: Seth Troxler con su nuevo proyecto cósmico Lost Souls Of Saturn, Niño de Elche explorando la obra de Val del Omar o el debut en la electrónica de Maria Arnal y Marcel Bagés. Otros estrenos o exclusivas serán el retorno de TNGHT (con Hudson Mohawake y Lunice), así como los nuevos shows de Battles, Howling o Giant Swan.

El escenario SonarXS crece y se reubica con el fin de fomentar la difusión de la escena nacional más emergente con las actuaciones de Morad, Kaydy Cain, Chenta Tsai-BaoBae –es decir, nuevo proyecto de Putochinomaricón– o Califato 3/4, entre muchos otros. Además, la diversidad sonora global estará bien representada por los latinoamericanos Lechuga Zafiro, Badsista o Kelman Duran y por los africanos Nihiloxica, MC Yallah & Debmaster o Lous and The Yakuza.

Como novedad este año, a partir de hoy 16 de enero, el Abono Sónar 2020, con un precio de 170 euros más gastos, podrá adquirirse hasta en 3 plazos. También sale hoy a la venta la Entrada 2 Noches VIP, al precio de 195 euros. Los Abonos y Abonos VIP cambiarán de precio el 6 de febrero. Todas las modalidades de entrada están ya disponibles en www.sonar.es. Os dejamos con el vídeo-naturaleza muerta que sirve para presentar su extenso cartel.

The line-up for Sónar 2020 is finally here! Watch the video to discover all the artists that will join us over 3 days and 2 nights in Barcelona this June! #sonarfestival More info + tix https://t.co/zdiE7MoLQ1 pic.twitter.com/U3613ecL0f

— Sónar Festival (@SonarFestival) January 16, 2020