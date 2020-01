Escucha lo nuevo de Tame Impala, Alicia Keys, Fuel Fandango, Black Lips, Susanne Sundfør, La Zowi, Squarepusher…

Este 10 de enero comienza la “acción” en el planeta musical, y ya nos encontramos con un buen puñado de discos destacables que llevarnos a los oídos: Selena Gomez, Kesha, Georgia –’Seeking Thrills‘, nuevo Disco Recomendado–, The Big Moon, Field Music y Poppy, destacan en el plano internacional. En nuestro país, Salvador Tóxico inauguraban la temporada publicando su nuevo disco el día de reyes, y ya este viernes se les suman Fantasmamidi y Chloral, con su EP debut cuyo vídeo estrella estrenábamos hace unas horas.

Pero no son las únicas novedades de la semana, e incluso podemos disfrutar de varias de ellas desde hace un par de días, además del esperado (por sus fans, al menos) reencuentro de Daddy Yankee y Nicky Jam. Tame Impala, con un nuevo adelanto de ‘The Slow Rush’, Alicia Keys, con una ‘Underdog’ en cuyos créditos encontramos a Ed Sheeran, o Fuel Fandango, ya a punto de editar su nuevo álbum ‘Origen’, destacan entre estas, pero hay más.

Black Lips, Destroyer, Susanne Sundfør –aportación a una banda sonora–, La Zowi –avance de una nueva mixtape que lanza la semana que viene–, Cecilio G., Jonathan Wilson, The Orielles, Caroline Rose –que regresa tras el estupendo ‘LONER‘–, Squarepusher, The Men, Algiers, Jeff Parker (de Tortoise, en solitario), Wasted Shirt –proyecto de Ty Segall con un Lightning Bolt–, Circa Waves, Wolf Parade, el venerable Bill Fay y Sangría –nuevo grupo de tres Chillers con una Ginebra– se cuentan entre los que lanzan singles. Además, asistimos a la resurrección virtual de Gil Scot-Heron –en un proyecto del artista experimental de Macaya McCraven– y David Bowie, con una versión inédita de ‘The Man Who Sold The World’.

Escucha la playlist “Ready for the Weekend”