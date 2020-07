Arca anuncia la publicación oficial de ‘&&&&&’, crucial mixtape previa a su trabajo en ‘Yeezus’

Apenas un mes después de haber editado su esperado regreso discográfico, ‘KiCK i‘, la venezolana Arca anuncia hoy la próxima publicación de más material sonoro. En este caso no es nuevo, dado que hablamos de la publicación en formato físico de su mixtape debut, ‘&&&&&’, que comenzaba a circular en el año 2013 pero nunca había tenido una edición oficial. Completamente remasterizada y por primera vez con los cortes editados de manera independiente –originalmente era una única pista digital–, se publicará el próximo día 18 de septiembre en formato de vinilo (y digital) con nuevo artwork a través de PAN –plataforma artística que ha alumbrado a artistas como Yves Tumor o M.E.S.H.–. De momento, podemos escuchar su primer corte, ‘Knot’.

En la bio del disco, Alejandra Ghersi recuerda cómo ‘&&&&&’ veía la luz en medio de cierta excitación, tras conocerse su participación en ‘Yeezus‘, el crucial álbum de Kanye West –participó activamente en ‘Hold My Liquor’, ‘I’m In It’, ‘Blood On the Leaves’ y ‘Send It Up’–. Y, de hecho, parte de ‘&&&&&’ estuvo sobre la mesa de Kanye. Según recuerda Arca, «incluía cortes sonoros y ritmos demasiado extraños para ese proyecto pop, mientras se iba transformando en una pieza de arte experimental que vendría a definir lo que hoy es ampliamente conocido como sonido «post-club». Es música tan visceral como experimental, hecha tanto para la mente como para el cuerpo». “Quería hacer algo que fuera mi mejor trabajo” dice Arca que lo escucha hoy en día “con mucho cariño”.

Tras la publicación en 2015, a través del prestigioso sello británico Mute Records, de ‘Xen‘ y ‘Mutant‘, el despegue definitivo de Arca llegó en 2017 con su fantástico álbum homónimo, que obtuvo una gran acogida de la crítica a la vez que se convertía en objeto de todas las miradas por sus provocadoras performances en directo. Y este año ‘KiCK i’ ha supuesto su consolidación como estrella del pop experimental global, contando en él con colaboraciones del renombre de Björk, SOPHIE y Rosalía.