Róisín Murphy detalla el disco bailable que llevas años esperando, ‘Róisín Machine’

Róisín Murphy ha anunciado su esperado nuevo disco, ‘Róisín Machine’, que será bailable pues de hecho incluye algunos de los hits disco-funk que la cantante irlandesa ha presentado en los últimos tiempos, como el gran ‘Murphy’s Law’, sobre el que teníamos oportunidad de hablar con su productor, Richard Barratt; ‘Incapable‘ (una de las mejores canciones de 2019 para medios como Pitchfork) o ‘Narcissus‘. Y lo de «últimos tiempos» va más lejos todavía, pues ‘Simulation’, editado en 2012, y ‘Jealousy’, editado en 2015, abren y cierran el largo, respectivamente, no se sabe si en versiones nuevas o tal cual ya las conocíamos. Esto significa que, para cuando salga mañana viernes el nuevo single del disco, ‘Something More’, ya habrás escuchado exactamente la mitad de este ‘Róisín Machine’ que sale el 25 de septiembre.

‘Róisín Machine’ (gran título) será el sucesor de ‘Take Her Up to Monto‘, el hasta ahora último álbum de estudio publicado por la ex integrante de Moloko. Antes llegó el aclamado ‘Hairless Toys‘, que en 2015 obtenía una nominación al Mercury Prize, pero para que este viera la luz hubieron de pasar 8 años, ya que el disco anterior de la cantante, ‘Overpowered’, data de 2007. Es posiblemente el álbum más querido de la artista a pesar de representar una rara avis en su discografía, que definitivamente ha tomado la dirección experimental de su excelente debut de 2005, ‘Ruby Blue‘.

Entre su último largo y el siguiente, Róisín sí publicó una serie de temas house-pop producidos por Maurice Falton, como ‘Plaything‘, ‘Jacuzzi Rollercoaster’ o ‘The Rumble’, que pasaban bastante desapercibidos quizá debido a su sonido demasiado idiosincrático y totalmente ajeno a los requisitos de las playlists, pero que ella nunca dejó de defender a capa y espada. ¿Serían hasta visionarios o más bien todo lo contrario?

1. Simulation

2. Kingdom of Ends

3. Something More

4. Shellfish Mademoiselle

5. Incapable

6. We Got Together

7. Murphy’s Law

8. Game Changer

9. Narcissus

10. Jealousy