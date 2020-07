Arya Stark (Maisie Williams) y Cersei Lannister (Lena Heady), unidas por Madeon en ‘Miracle’

Al anunciarse hace un par de días las nominaciones para los premios Emmy 2020, fuimos conscientes de cuánto ha llegado a marcar la cultura popular de la última década una serie como ‘Juego de Tronos‘. Finalizada algo más de un año atrás, la televisión quedaba un poco huérfana de una cabecera que, pese a sus más y sus menos, una a tanta gente en torno a una historia y unos personajes. Pero, curiosamente, hoy vemos unidas a dos actrices que desempeñaban sendos papeles cruciales en la trama: Maisie Williams, es decir Arya Stark, y Lena Headey, que daba vida a Cersei Lannister.

Y lo hacen en un vídeo musical, una lid en la que, curiosamente, ya habían hecho sus pinitos ambas: Williams protagonizó recientemente el clip ‘You Mean the World to Me‘ de Freya Ridings, que estaba dirigido precisamente por su compañera de reparto Lena Headey. Esta, además, ya había protagonizado un vídeo de Kasabian, pero en el clip que tenemos hoy entre manos se repite el tándem del antes citado de Ridings: Headey dirige; Williams interpreta.

Se trata de ‘Miracle’, single extraído del último álbum del francés Madeon, ‘Good Faith‘. Cuenta el productor de Nantes que fue Headey la que le contactó porque tenía una visión muy clara de una pieza visual para esta canción. Se alejaba un poco, dice, de la visión que él mismo tenía del universo del disco, pero su idea le fascinó, al enfocarse en el punto dramático de la melodía. Y, efectivamente, el clip es bastante impactante por lo inesperado de su propuesta: si bien en un principio parece que Williams y James Joyce (un joven actor, no el difunto literato irlandés, obviamente) protagonizarán una fantasía interestelar, la trama se va desarrollando de manera más terrenal y, sí, dramática, con planos y escenas realmente potentes.