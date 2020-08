‘Mamichula’ no es una respuesta a ‘Papi chulo’ pero puede ser un hit aun mayor

¿Quién no recuerda ‘Papi chulo (te traigo el mmmm)’? La canción de la panameña Lorna publicada en 2002 se convertía en nuestro país en una de las canciones del verano 2003, y además en un éxito considerable en países europeos como Francia, Holanda, Bélgica e Italia, donde llegaba al top 5. Y hay que recordar que en aquellos tiempos ya había tenido sus éxitos internacionales gente latina como Ricky Martin pero desde luego no era habitual que la música en castellano llegara a países de Europa. Ni siquiera hablar de reggaetón: Daddy Yankee y Don Omar estaban por publicar los seminales ‘Barrio fino’ (2004) y ‘The Last Don’ (2003).

Lorna aparece de vez en cuando por aquí y por allá, pero siempre sin acercarse por supuesto a la repercusión de ‘Papi chulo’. 17 años después, el número 1 de Spotify España y por lo tanto posiblemente el próximo número 1 en nuestro país de manera oficial es un tema llamado ‘Mamichula’ que, no obstante, no tiene tanto que ver. Se trata de un dúo muy esperado por los seguidores de dos jóvenes cantantes argentinos, Trueno y Nicki Nicole, ambos con millones de «followers». Él fue uno de los ganadores de la conocida Batalla de los Gallos de Red Bull el año pasado, y acaba de lanzar su disco de debut incluyendo este tema y otros hits como ‘Atrevido’, el que da nombre al álbum. Y ella es también una de las mayores apuestas de Sony tras el éxito el año pasado de su disco ‘Recuerdos’ y más recientemente de su tema ‘Colocao’ («como Drake»). Produce ‘Mamichula’ alguien tan asentado como Bizarrap, curtido en Youtube.

El resultado es una canción que no va a ser top 5 en Bélgica, y no va a ser tan influyente como ‘Papi chulo’, pero por el contrario va a pasar a la historia en los países latinos, dado el éxito que está alcanzando en todos ellos: al previsible top 1 en España y Argentina, también habrá que sumar un top 20 en México. El suficiente para que el tema ronde el top 35 del global de Spotify pese a estar en castellano.

La razón del éxito de ‘Mamichula’ está en su búsqueda de la atemporalidad, con una recreación melódica en la tradición latina y en los instrumentos orgánicos en la estela de lo que hizo Camila Cabello en los tiempos de ‘Havana’. Trueno y Nicki Nicole tienen su «flow» -ella parece La Mala Rodríguez en su segundo verso-, pero no les ha importado sacrificarlo en busca de una melodía que trascienda, como los C. Tangana y Rosalía de ‘Antes de morirme’. Por si no había quedado claro, el tema añade una sección de cuerdas, algo bastante atípico en los hits de hoy, por increíble que pueda parecer.

Ha hablado sobre todo esto Trueno en una entrevista en Rolling Stone, narrando de qué manera se dieron muchas vueltas a la producción de la canción, pero revelando que el esqueleto de la misma se completó en tan sólo 3 horas. La letra, con referencias a 2 Pac y a John Lennon, incluye también un guiño a la ciudad de Madrid, que no en vano es la 2ª de todo el mundo que más le escucha a él y la 3ª que más la escucha a ella.