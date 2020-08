Alanis, Fontaines DC y Psychedelic Furs se cuelan en una lista de ventas tomada por OT2020

Esta semana Gestmusic, productora de Operación Triunfo, en colaboración con RTVE ha publicado la habitual serie de CD’s “Sus canciones” en las que se recopilan lo temas que interpretaron los 5 finalistas en el accidentado programa de este año. Los 5 han llegado al top 40, aunque sorprende el orden en el que lo han hecho: la ganadora del concurso, Nia Correia, tan solo ha llegado al número 39, siendo exactamente la última de los 5.

Aunque el top 3 permanece ajeno a la fiebre OT2020, si es que tal cosa se dio este año, y así hallamos en él ‘Emmanuel’ de Anuel AA liderando, Manuel Carrasco subiendo del puesto 10 al 2 con ‘La cruz del mapa’ y Alejandro Sanz pasando del 12 al 3 con ‘#ElDisco’; ha sido Eva B quien ha podido darles un susto. Es entrada directa al puesto 4, mientras Flavio llega al número 6 y Hugo Cobo al número 9. Anaju es número 21.



Al margen de OT, la entrada más fuerte es Yandel, que llega al número 12 con ‘Quién contra mí 2’, y la lista consiente otras 3 entradas internacionales interesantes. Alanis Morissette llega al número 33 con ’Such Pretty Forks in the Road’, un álbum que no ha justificado la larga espera de su composición pero que pese a todo ha podido colocarse en el top 8 en Reino Unido y en el top 16 en Estados Unidos.

Otra entrada que celebramos es la de Fontaines DC con el espléndido ‘A Hero’s Death’. Pese a la situación del mercado y la presión del streaming, el joven grupo irlandés que se ha quedado sin número 1 en Reino Unido únicamente por el adelanto de fecha del CD de Taylor Swift, es puesto 60 en España. Taylor, por cierto, baja del puesto 2 al puesto 19 en la segunda semana de ‘folklore’, quizá por el sonido más americano y menos comercial por el que ha apostado en este álbum, muy poco apto para 40 Principales.

Dos puestos por debajo de Fontaines DC, también muy digna la entrada de The Psychedelic Furs con el notable ‘Made of Rain’. Si en España ha sido puesto 62, en Reino Unido ha llegado al puesto 13.

Finalmente, en el puesto 53, encontramos la entrada de la edición 2020 de uno de los discos más conocidos de Paul McCartney, ‘Flaming Pie’, como parte de su colección de archivos. El álbum fue número 5 en España en su momento y logró vender 1 millón de copias a nivel mundial, tras ser certificado como disco de oro en Reino Unido y Estados Unidos.