Billie Eilish actúa para los demócratas: «Donald Trump está destruyendo nuestro país»

Billie Eilish ha actuado esta noche en una convención demócrata en vistas a las próximas elecciones de Estados Unidos, que llegan en un momento crítico para el país entre la gestión del coronavirus y el movimiento Black Lives Matter.

El apoyo de la cantante es certero, y por si no ha sido suficiente con acudir a este evento, ha compartido el siguiente mensaje: «No necesitáis que os diga que las cosas están siendo un desastre. Donald Trump está destruyendo nuestro país y todo lo que nos preocupa. Necesitamos líderes que solucionen problemas como el cambio climático y la covid, no que los nieguen. Líderes que luchen contra el racismo sistemático y la desigualdad. Y eso empieza por votar a alguien que entienda cuánto está en juego. Alguien que construya un equipo que comparta nuestros valores. Empieza por votar contra Donald Trump y por Joe Biden. El silencio no es una opción y no podemos quedarnos de brazos cruzados. Tenemos todos que votar como si nuestras vidas y el mundo dependieran de ello porque así es. La única manera de estar seguros sobre el futuro es que lo construyamos nosotros mismos. Por favor, registraos, por favor votad».

La referencia a la palabra «futuro» no es casual, pues así se llama el último single de la cantante y ha sido el tema escogido para ser presentado en este evento. ‘my future’ es una canción de amor hacia uno mismo, y ese «you’re so handsome» es uno de los momentos más hermosos de esta actuación, pero también queda sobre la mesa la ambigüedad del estribillo optimista que deja la letra: «estoy enamorada de mi futuro». Una canción sobre la esperanza, por tanto, que cada vez tiene una lectura más política como reconocía ella misma desde su lanzamiento: «Escribimos esto al comienzo de la cuarentena. Es una canción que es realmente muy personal y especial para mí. Cuando la escribimos, era exactamente donde estaba mi cabeza (en el futuro): esperanzada, emocionada, reflexionando y pensando en mi crecimiento personal, pero recientemente también ha adquirido un nuevo significado en el contexto de lo que está sucediendo en el mundo».

Respecto a la actuación, Billie Eilish comienza interpretando la canción en solitario, para después incorporarse la banda, incluido su hermano y productor FINNEAS, siguiendo la estructura del tema original, que tanto nos recordaba a Amy Winehouse. La actuación subida a Youtube es tan perfecta, que hasta hay quien duda que fuera un directo realmente. De manera curiosa, un perro pasa por allí en un momento dado, y al parecer se trata de este perro que adoptó durante la cuarentena.

‘my future’ sucede a ‘everything i wanted‘ y el tema de James Bond en la lista de singles sueltos ideados por Billie Eilish, tras el exitazo de su debut, que fue el disco más vendido de 2019. A falta de averiguar si su colaboración con Rosalía se concreta, este tema no ha conquistado las listas de éxitos como otros de su carrera (baja del 6 al 39 en su segunda semana en Estados Unidos, y del 7 al 36 en Reino Unido), aunque tampoco es que pareciera pretenderlo demasiado, dada su arriesgada estructura para las playlists y la radio de hoy.