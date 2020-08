Iggy Azalea y Tinashe, unidas de nuevo en el banger rap-pop ‘Dance Like Nobody’s Watching’

Iggy Azalea y Tinashe anunciaban días atrás la publicación de un single conjunto titulado ‘DLNW’ –el acrónimo de «Dance like nobody’s watching», «baila como si nadie mirara», que es el nombre final de la canción–. Tras revelar la portada del mismo –una foto de ambas con corpiños y peinados casi monumentales– como un pequeño teaser sonoro del que poco podíamos extraer, ya hoy viernes se edita la canción de forma oficial.

Presentada con un lyric-video compuesto por imágenes de las sesiones fotográficas de las que surge la citada cubierta del single, ‘Dance Like Nobody’s Watching’ alterna los versos rapeados por Iggy con los ganchos melódicos de Tinashe, de manera poco sorprendente. Tampoco lo es especialmente la base del tándem de productores The 87s, responsables del sonido, con un grueso bajo y guitarras funky y una estructura de R&B con tintes pop reminiscente de los 80. Pero, curiosamente, el conjunto resulta lo bastante fresco y divertido como para ponerla en replay unas cuantas veces, acercándose bastante a ser un banger.



Aunque esta unión puede sorprender, esta no será la primera ocasión en que ambas colaboran, como Iggy recuerda en los posts de Instagram en los que hizo el anuncio. Cinco años atrás, Tinashe intentaba que ‘All Hands On Deck’, extraída de su debut multinacional ‘Aquarius‘, fuera un éxito a base de varios remixes. Uno de ellos incluía versos de la rapera australiana, que por entonces estaba triunfando como una famosa bebida de cola con ‘The New Classic’. Y lo cierto es que funcionó razonablemente bien, ya que a día de hoy sigue siendo uno de sus cortes más escuchados en plataformas de streaming superando incluso al original. Pero, paradojas de la vida y la industria, hoy la situación ha cambiado mucho para ambas, habiendo vivido un curioso paralelismo en sus carreras.

Tras ciertas disputas con las grandes compañías que por entonces las respaldaban, ambas han conseguido liberarse de sus contratos y desarrollan su carrera musical de manera independiente y autogestionada. En el caso de Iggy Azalea, el pasado año publicaba primero el álbum ‘In My Defense‘, consiguiendo que singles como ‘Started’ y ‘Sally Walker’ lograran cierta repercusión, y luego el EP ‘Wicked Lips‘. ‘DLNW’ será su primer tema desde entonces… y también desde que supiéramos que ha sido madre por primera vez. En cuanto a Tinashe, después de un estupendo ‘Songs for You‘, este año ha venido presentando diversos remixes de cortes de aquel álbum, además de colaboraciones tan deslumbrantes como ‘Only‘ con ZHU y ‘Play Fight‘ con THEY. Y hace un par de semanas sorprendía con ‘Rascal (Superstar)’, una canción del todo nueva, con cuyo vídeo os dejamos a continuación.