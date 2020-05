Canción del Día: ZHU y Tinashe se proyectan en las relaciones post-Covid-19 con la fascinante ‘Only’

Desde que su primer single oficial ‘Faded’ fuera nominado a un Grammy en 2014, Steven Zhu –conocido como ZHU– se convirtió en uno de los productores más interesantes de su generación, logrando en discos como ‘GENERATIONWHY’ y ‘RINGOS DESERT’ mantener el equilibrio entre éxito comercial y un riesgo que le hace mantener lazos con el circuito underground de la electrónica. En sus discos y singles, además, puede presumir de haber logrado congregar a una pléyade de artistas de renombre que han colaborado con él: Tame Impala, AlunaGeorge, Skrillex, TOKiMONSTA o Majid Jordan, se han contado entre ellos. Y, desde hace unas horas, se les ha sumado Tinashe.

La autora de ‘2 On‘ co-protagoniza el nuevo single del productor californiano, ‘Only’, en el que vuelve a demostrar su gran capacidad para fascinar con elementos a priori no demasiado novedosos. En este caso, además, juega a enlazar y superponer distintos elementos que convierten la canción en una montaña rusa de emociones. Cantando él mismo, ‘Only’ comienza evocando el R&B oscuro de The Weeknd… hasta que irrumpe una suave base bailable, que poco a poco va retorciéndose y haciéndose más intensa a medida que ZHU emplea su falsete. Después de que Tinashe intervenga con un gancho en el que declara estar “buscando a alguien a quien amar”, se incorpora un bajo ácido próximo al trance y, sin abandonar la delicadeza, ‘Only’ se convierte en un banger.

Ese diálogo de cierta ansiedad por amar y ser amados es trasladado a imágenes por el realizador Jack Murgatroyd, que hace una oportuna interpretación de la letra en tiempos de Covid-19: “El vídeo señala el momento actual, ese ubicuo sentimiento de incertidumbre y desasosiego”, ha declarado a The Fader. “Esta es nuestra aproximación creativa a esas emociones, nuestra manera abstracta de abrir nuestros sentimientos de aislamiento y redundancia”. Se refiere al intercambio entre ZHU y Tinashe que, enfundados en sus pertinentes máscaras protectoras, se observan de edificio a edificio anhelando unirse, mientras unos desconocidos bailan con trajes de aislamiento.

No está claro si ‘Only’ forma parte de un hipotético tercer álbum de ZHU, ni si se unirían a él los temas que ha venido lanzando el año pasado con artistas como Sofi Tukker, NGHTMRE o The Bloody Beetroots. En cuanto a Tinashe, se trata del primer material que publica la artista de R&B tras el recomendable ‘Songs for You‘. Prolífica y activa como pocas compañeras de su ámbito (además de liberada de un contrato que la limite), podría sorprender con nueva música en cualquier momento.



