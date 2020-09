The Killers y Whitney, entre los primeros «live streamings» de Amazon Music y Twitch

Es obvio que el confinamiento y la imposibilidad de hacer conciertos al modo de la vieja normalidad han provocado que los artistas tengan que usar las neuronas para comunicarse con su público. Pero aunque no hubiera coronavirus, también era cuestión de tiempo que las plataformas de streaming integraran de alguna manera el vídeo en directo como forma de comunicar a los artistas con sus seguidores. ¿De verdad Instagram, que no es una plataforma musical, iba a quedarse tal exclusiva a través de sus «directos» sin que el resto hiciera nada? ¿Acaso Youtube, muy conocida por ser la que peor paga a los autores, iba a ser la única en ofrecer este servicio de vez en cuando?

Hace tan solo una semana, Music Business Worldwide se preguntaba qué esperaba Spotify para mover ficha en el mundo del «live streaming», especialmente dado su liderazgo y el éxito de sus podcasts, y esta semana Amazon Music ha dado su respuesta en alianza con Twitch. Ambas compañías se han unido para ofrecer un servicio que combina streaming en directo y música bajo demanda a través de su APP. El servicio está disponible para los 55 millones de usuarios de Amazon Music -en crecimiento dada su vinculación con el popular Amazon Prime- para iOS y Android.

Ryan Redington, director de Amazon Music, ha declarado: “Estamos poniendo a disposición de los artistas una nueva herramienta que les permitirá interactuar de forma inmediata con sus fans y lo cierto es que esta nueva función no podría haber llegado en un momento más crucial para la industria musical. Más de mil artistas han vinculado ya sus cuentas de Amazon Music a Twitch, pese a que lo acabamos de lanzar. Gracias a la colaboración con Twitch, estamos haciendo posible que artistas de todos los géneros musicales y en cualquier etapa de sus carreras puedan exprimir al máximo el poder social que tienen las transmisiones en streaming en directo para fomentar la interacción de los fans con sus álbumes”.

Por su parte Tracy Chan, vicepresidente y responsable musical de Twitch, ha dicho: “El objetivo de Twitch siempre ha sido poner en contacto a creadores de increíble talento con fans de cualquier rincón del mundo en tiempo real. Este es el motivo por el que nos entusiasma anunciar este nuevo paso en nuestra constante colaboración con Amazon Music; una colaboración que abre las puertas a un mundo totalmente nuevo de interacción y experiencias musicales en vivo, al combinar las emisiones en directo de Twitch y el catálogo de canciones de estudio de Amazon. Ahora más que nunca, en un momento en el que las salas de conciertos tradicionales están cerradas y las giras se han cancelado, los músicos buscan nuevas vías para continuar creando, relacionarse con sus fans y hacer comunidad. Twitch se ha convertido en el lugar perfecto para crear, entre todos, experiencias compartidas en directo y, a partir de ahora, los 55 millones de usuarios de Amazon Music podrán acceder a Twitch a través de esa misma aplicación”. Ambos ya habían colaborado en iniciativas tan populares como el #AmazonEnCasaFest.

Entre los primeros eventos que se han programado, Brandon Flowers y Ronnie Vannucci Jr. de The Killers se conectarán a Amazon Music el 4 de septiembre a la 1pm ET para responder a las preguntas de sus fans sobre su último álbum, el estupendo ‘Imploding the Mirage‘. A su vez, Nicole Atkins presentará un programa de variedades los miércoles a las 7pm ET que incluye actuaciones y entrevistas con amigos y artistas como Elle King, Cut Worms y los deliciosos Whitney; y hoy jueves a las 3.30pm ET se retransmitirá en Amazon Music UK una ceremonia de heavy metal, los Heavy Music Awards 2020 desde el HMA’s de Londres. Más información, aquí.