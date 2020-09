Sia lanza single con Ozuna y Doja Cat, y otro con David Guetta

Sia ha grabado un single con Ozuna y Doja Cat, como informaba el club de fans de la australiana en España hace unos días y ha venido apareciendo en la prensa nacional e internacional. La propia Furler lo ha presentado en redes como «un bombazo». Teniendo en cuenta los 3 nombres implicados, la canción podría suponer un pelotazo en las listas de éxitos… si es que la apretada agenda de Ozuna lo consiente. Hace poco más de un día que el totem de la música latina ha lanzado un tema de 7 minutazos llamado ‘Enemigos Ocultos’ junto a Wisin y Myke Towers featuring Arcangel, Cosculluela y Juanka, que ahora mismo por supuesto es lo más visto en Youtube España, como anticipo de un álbum llamado ‘ENOC’ que ya se puede reservar y que ha de ser inminente.

Por otro lado, Sia también es noticia porque el día 11 de septiembre publica otra de sus colaboraciones con David Guetta. Han sido varias las canciones lanzadas por ambos a la caza de la mitad de lo que lograra ‘Titanium’, y tras ‘She Wolf’, ‘Flames’, ‘Helium’ y ‘Bang My Head’, el nuevo intento se llama ‘Let’s Love’. El francés lo ha presentado en redes con unas imágenes que no recuerdan casi nada a ‘After Hours’, la última era de The Weeknd ni tampoco a ‘Drive‘.

De momento, nada más se sabe sobre ‘Music’, la banda sonora y la película que Sia preparaba de cara a este mismo mes de septiembre. El single ‘Together’, perteneciente a este proyecto, salía el 20 de mayo, y desde entonces, no hemos vuelto a saber nada de él. Con la tontería, hace ya 4 años -casi 5- desde la edición de ‘This Is Acting‘, el álbum que contenía ‘Cheap Thrills’ y ‘Alive’, aunque la cantante ha lanzado numerosas canciones sueltas y un disco navideño desde entonces.