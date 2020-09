Agoney quita a Anuel AA el top 1 de ventas, Katy Perry y Belako entran en el top 10

Agoney es el nuevo número 1 en la lista de ventas española con su primer disco, ‘Libertad’, que ha llegado al mercado tres años después del paso del cantante y compositor canario por Operación Triunfo 2017, donde quedó como sexto clasificado. La tabla, desde el pasado mes de julio, aúna ventas y streaming y, si bien Promusicae no publica cifras de ventas exactas, hay que decir que los streamings en Spotify de los singles ‘MÁS’, ‘Libertad’ y ‘Black’ son millonarios.

El top 1 logrado por Agoney significa que Anuel AA no es número 1 de la lista de ventas una semana más, pero ‘Emmanuel‘ de hecho baja al número 4 de la citada lista, ya que dentro del top 3 entran también los últimos lanzamientos de Kidd Keo, ‘Back to Rockport’, el primer álbum editado en formato físico del trapero alicantino, el cual contiene hasta 25 pistas; y Metallica, el sinfónico ‘S&M2’. ‘Papi Juancho‘ de Maluma, que la semana pasada se quedó a las puertas de ser número 1, baja en esta ocasión al top 6.

Dentro del top 10 debutan también dos de los lanzamientos destacados de la última semana. Por un lado, Katy Perry coloca el decepcionante ‘Smile’ en el número 5 de la lista de ventas española. El álbum, que ha sido un fracaso de crítica, también ha sido top 5 en Estados Unidos, donde ha empeorado el dato logrado por ‘Witness‘, que debutó en el número 1 del Billboard aunque a la larga ha sido considerado un fracaso comercial para la cantante; y en Reino Unido, donde ‘Witness’ de hecho fue top 6. ‘Prism‘ y ‘Teenage Dream‘, los discos más vendidos de Katy, sí alcanzaron el número 1 en ambos mercados, mientras ‘One of the Boys‘ apenas fue número 9 en Estados Unidos y número 11 en Reino Unido. En España, ‘Witness’ también fue número 1, pero ‘Prism’ fue top 3 y ‘Teenage Dream’ top 4. ‘Smile’ por tanto parece que será el disco menos vendido de Katy Perry en España junto a su debut, que no pasó del top 51 cuando Katy no era ni de lejos la estrella internacional que es hoy. Como curiosidad, ‘Smile’ no ha sido número 1 en ningún mercado de momento, pero se ha quedado cerca en Australia (top 2) y Escocia (top 3).

Por otro lado, ‘Plastic Drama‘ de Belako, el más reciente Disco Recomendado en nuestro site, entra en el top 7 de la lista de ventas española: es el mejor dato de su carrera, ya que ‘Hamen‘ apenas llegó al número 24 y ‘Render Me Numb, Trivial Violence‘ al 29. La popularidad creciente de Belako también se ha dado en otros países, ya que el álbum ha sido reseñado en NME, que lo ha puntuado con 4 de 5 estrellas, y la banda ha recibido recientemente la atención de otros medios anglosajones como Clash Music o DIY. De hecho, Ciudad de México se cuenta entre las 5 ciudades que más escuchan a Belako en Spotify.

En cuanto al resto de entradas, Varry Brava son top 25 con ‘Hortera’, empeorando por muy poco el dato de ‘Furor’ (top 23). Esta semana hemos hablado con la banda sobre una de las pistas destacadas del álbum, uno de los más afectados por la pandemia pues su lanzamiento estaba fechado para el mes de marzo y además la formación murciana no ha podido presentarlo en los festivales pertinentes. Por otro lado, De La Ghetto son número 54 con ‘Los chulitos’, Gregory Porter número 63 con ‘All Rise’, Waterboys número 65 con ‘Good Luck, Seeker’ y la BSO del videojuego ‘The Last of Us Part II’, número 85.