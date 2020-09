Queens of the Stone Age actuarán en Dcode 2021

En estos días en que tendríamos que tener en portada nuestra crónica de Dcode 2020, el festival aprovecha para revelar quién será su cabeza de cartel en 2021: hay cambio radical de tercio, pues ya no bandas españolas son el principal reclamo. Queens of the Stone Age, la banda de Josh Homme responsable de algunos de los mejores directos que hayamos presenciado históricamente, actuarán en el festival el viernes 10 de septiembre. Según la nota de prensa, la organización de DCODE irá desvelando las 9 bandas nacionales e internacionales que completarán la programación del viernes y que se sumarán a este atronador cabeza de cartel.

El sábado 11 de septiembre, y más o menos como estaba planeado de cara a este 2020, será el turno del show completo de VETUSTA MORLA, THE HIVES, MILKY CHANCE, SIDONIE, FUEL FANDANGO, MANDO DIAO, MAXÏMO PARK, CAFÉ TACVBA, BELAKO y ST WOODS, así como de otros nombres que también se confirmarán próximamente. Las entradas están a la venta y también hay una opción para aquellos que quieran transformar su entrada de sábado en abono para los dos días, como se indica en esta nota de prensa:

«Los precios de los tickets son los siguientes: viernes 49 € (+ gastos), sábado 54 € (+ gastos) y abonos a 90 € (+ gastos). Para aquellos que quieran transformar su entrada del sábado en un abono hay disponibles upgrades por 41€ (+ gastos). Asimismo, están a la venta entradas y abonos VIP: entradas VIP de día 120 € (+ gastos) y abonos VIP 200 € (+ gastos). Los abonos y entradas adquiridos para 2020 serán válidos para 2021».