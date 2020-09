DORA habla de ‘Oxena’ y de la peste de Malasaña… pero no entra en lo «a saco Paco» que va su tío abuelo Miguel Bosé

DORA ha visitado el plató de ‘La Resistencia’ para presentar su excelente nuevo single producido por Pional, ‘Oxena’, sobre el que recientemente hemos tenido oportunidad de hablar con la propia artista.

Bastante más nerviosa que en el videoclip del mencionado single, donde aparece totalmente entregada a la pista de baile, DORA ha empezado su aparición invitando a David Broncano a su casa para entregarle unas baquetas de batería que le quería regalar pero ha olvidado traer. La cosa empieza a ponerse incómoda más rápido de lo que tarda Broncano en hacer un chiste, cuando DORA menciona que el barrio de Malasaña huele mal porque «va y viene» mucha gente y que ella misma se ha visto obligada alguna vez a orinar en alguna de sus calles debido a una urgencia. La cantante explica textualmente que «todas las cosas posibles que podría haber hecho para ir al baño y no es posible entonces tengo que ir al baño, o sea tengo que ir al suelo, o sea en el suelo tengo que mear», a lo que Broncano le sugiere que la próxima vez que necesite ir a baño, vaya de su parte al edificio de la SER, donde trabaja el presentador.

‘Oxena’ es un tema de la entrevista por supuesto, y de hecho DORA queda desconcertada al descubrir que David Broncano parece saber qué es la música UK Garage (empleada en el mencionado single), lógico teniendo en cuenta que hasta hace poco demostraba no recordar qué es un CD. Sin embargo, el presentador acaba demostrando de hecho que no sabe qué es la música UK Garage cuando la describe como «música de rollo rock garaje inglés británico» (sic). DORA y Broncano intentan salir del bucle bailando la parte «rave» de la canción pero la cosa termina pareciendo un baile irlandés como indica la propia artista.

Más adelante es momento de hablar de Miguel Bosé, persona de rabiosa actualidad por sus declaraciones negacionistas sobre el coronavirus. Broncano, que se ha preparado la entrevista menos de lo que lo hizo cuando habló con Mónica Naranjo, pregunta a DORA si es verdad que Miguel Bosé es su tío o está troleando, ella contesta que «sí o sea no, no, o sea sí, somos familia pero no es mi tío» para después aclarar que «realísticamente» es su tío abuelo (atención a la genial contestación de Grison), y que en cualquier caso vive en México, quedando claro que apenas tiene contacto con él y que prefiere no hablar del tema, aunque sí indica que el cantante va «a saco Paco», sin aclarar en qué exactamente. El final, con DORA invitada a entrar en un cuarto oscuro y mencionando la «harina» de cierto «backstage», lo mejor de la entrevista.