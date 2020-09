En diagonal: Ava Max hace un buen disco de pop europeo, «cohesivo» y sin baladas ni artistas invitados

Ava Max es una de las protagonistas del viernes debido al lanzamiento de su primer disco, ‘Heaven & Hell’, del que ya se conocían un puñado de adelantos como ‘Torn’, ‘Kings & Queens’, ‘OMG What’s Happening’ o el macrohit ‘Sweet but Psycho‘, que es incluido como corte final del largo quizá por ser el más viejo de todos (el tema fue lanzado en agosto de 2018 y adquirió popularidad internacional en los meses siguientes). El álbum se divide de hecho en dos partes, la de «cielo» y la de «infierno», y contiene un total de 15 pistas.

Si Ava ha triunfado yendo a su bola, con canciones 100% pop y ultra-melódicas que remiten al pop comercial europeo que sonaba hace 20 años, ‘Heaven & Hell’ sigue esa misma línea de principio a fin: su número de traps, dancehalls y baladas es exactamente cero, y apenas ‘Take You to Hell’ admite influencias reggae al parecer una canción de Ace of Base. Hay que celebrar también que el álbum suene coherente y no al típico cajón de sastre sin sentido que suelen ser muchos debuts de pop comercial, dejando la producción de ‘Heaven & Hell’ a manos principalmente de una persona, Cirkut, productor conocido por su asociación a Dr. Luke, y por tanto a artistas como Katy Perry, Britney Spears, Kesha o últimamente Kim Petras. Las melodías relamidas, ultra familiares y propias del festival de Eurovisión marcan el transcurso de este trabajo que tampoco anda corto en variedad: la primera parte incluye singles tan acertados como ‘Kings & Queens’, un tirazo pop llamado ‘Tattoo’, guitarras a lo Darkchild en ‘Call Me Tonight’ y números tan majestuosos como ‘Born to the Night’ o tan elegantes como ‘Naked’, nuevo single cuyo videoclip futurista podéis ver bajo estas líneas. Y la segunda contiene los ritmos electropop más contundentes del largo, en cortes como ‘Rumors’ o un ‘Belladonna’ que recuerda al último The Weeknd (el que es fan de Chromatics).

Sin que Ava haya protagonizado un fenómeno como los de Billie Eilish o en España Rosalía, ‘Heaven & Hell’ era un de los álbumes de pop más esperados del año por cualquier fan de este género, y en los comentarios de nuestro site nos estáis haciendo saber vuestro contento con el largo. El usuario juka ha escrito que «el disco de Ava Max es un placer culpable» y que «es como escuchar un disco con canciones descartadas de Lady Gaga, Katy Perry o Britney de 2010», a lo que ha añadido que «suena antiguo pero está lleno de bastante temazo pop». Miguel está de acuerdo: «Me ha gustado mucho que tenga el mismo productor en todas las canciones y no haya featurings. Ha logrado un sonido bastante cohesionado dentro del álbum».

En nuestros foros, el sentimiento es similar. Terated también remarca la cohesión del disco indicando que «echaba de menos ese nivel de cohesión dentro de un álbum en la industria del pop en estos últimos años», con excepciones «como Billie Eilish o Lorde». El mismo usuario subraya la ausencia de artistas invitados en el álbum «como buen debut que no es una colección de singles sueltos producidos por distintos productores, como fueron los debuts de Anne-Marie o Zara Larsson». A su vez, las referencias en la música de Ava Max parecen evidentes sin que la artista haya dependido demasiado de ellas. «Hay momentos que me ha recordado a la primera Marina, a Melanie Martinez o incluso a Allie X o el primer disco de Dua Lipa», señala este mismo usuario; «aún así, creo que ha conseguido un sonido/marca propios que la hace bastante reconocible cuando la oyes en la radio o en spots publicitarios». Por su parte, Rudra comparte su satisfacción con este álbum «disfrutable» y «sin rellenos» pero lamenta que «ya había escuchado la mitad de los temas». Sin embargo, en foros anglosajones como el de Popjustice, las opiniones en torno a ‘Heaven & Hell’ varían entre quien ve en él un álbum simplemente divertido e inofensivo, a quien apenas rescata ‘Take You to Hell’ porque el resto de temas «no pasarían las semifinales de Melodienfestivalen, ni mucho menos de Eurovisión».