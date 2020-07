¿Han vuelto Ace of Base? No, es el nuevo posible hit de Ava Max

Si en algún momento pudo parecer un error comercial –otra cosa es lo artístico– esa extraña alianza entre Pablo Alborán y Ava Max para la remezcla del single modernete del malagueño, nada más lejos de la realidad: esa versión (y ni de lejos las otras) de ‘Tabú’ se sitúa ya en el top 10 de las más escuchadas en Spotify del autor de ‘Prometo’, acercándose a los 50 millones de reproducciones. Nos da en la nariz que algo tiene que ver en ello el fandom de la artista norteamericana, pues, asustando a la sombra fantasmal de un one-hit wonder, tras ‘Sweet But Psycho‘ han apoyado incondicionalmente buenos temas pop como ‘So Am I’, ‘Torn‘ o ‘Kings & Queens‘.

La artista nacida en Wisconsin en una familia de migrantes albanos (como Dua Lipa) ha visto así allanado el camino hacia su esperado álbum debut, que ya se acerca: ‘Heaven & Hell’ verá por fin la luz el día 18 de septiembre en Atlantic Records y ya está en pre-venta, conociéndose su portada y su tracklist. Los amigos de que los mayores éxitos de un artista estén en su debut pueden estar tranquilos: «sí, caben todas». A esta colección podría sumarse otro nuevo lanzado precisamente hoy, un ‘Who’s Laughing Now’ cuyo sonido nos ha transportado como un Delorean casi tres décadas atrás.

Por entonces es cuando triunfaban los suecos Ace of Base con pelotazos como ‘The Sign’ u ‘All That She Wants’, que adaptaban con muy buena mano ritmos jamaicanos a la idiosincrasia del pop anglosajón. Y por esos derroteros –es conocida su querencia por el pop sueco– es por los que se mueve este ‘Who’s Laughing Now’ –con producción de Cirkut y co-autoría de Noonie Bao– realmente magnética desde el primer vistazo/oída, con ese estribillo lleno de carcajadas. Por tener, hasta un simpático solo de guitarra tiene.

Su vídeo, sin ser la octava maravilla, tiene también muchos detalles divertidos, como ese donut que se envuelve en llamas, los instrumentos fantasma del manicomio o la mareante colección de pelucas (por supuesto, no falta esa melena asimétrica que se ha convertido en su símbolo) de Amanda Ava Koci (que así se llama la zagala). Ahora queda esperar que ‘Heaven & Hell’ esté a la altura y tengamos sangre fresca aspirando al trono del pop.

Tracklist de ‘Heaven and Hell’:

1. «H.E.A.V.E.N.»

2. «Kings & Queens»

3. «Naked»

4. «Tattoo»

5. «OMG What’s Happening»

6. «Call Me Tonight»

7. «Born to the Night»

8. «Torn»

9. «Take You To Hell»

10. «Who’s Laughing Now»

11. «Belladonna»

12. «Wild Thing»

13. «So Am I»

14. «Salt»

15. «Sweet but Psycho»