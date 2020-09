Canción del Día: beebadoobee retrata la tentación por una infidelidad en ‘Worth It’

beebadoobee, todavía ajena al campanazo dado por ‘coffee’ tras haber sido esta reconvertida en ‘death bed’ junto a Powfu, continúa promocionando las canciones de su nuevo disco, que recibe el nombre de ‘Fake It Flowers’ y sale este mismo año. Su edición está prevista para el 16 de octubre. Tras canciones como ‘Care’ y ‘Sorry’, estos últimos días hemos conocido una nueva pista llamada ‘Worth It’ que hoy seleccionamos como «Canción del Día«.

De nuevo estamos ante un medio tiempo donde las guitarras de Yo La Tengo se encuentran con las dulces melodías de unos Sundays, lo cual parece estar dándonos algo más que una pista sobre la coherencia interna de este proyecto. Por supuesto, por tanto, también un tema apto para seguidores de Alvvays, Clairo o, este año, Phoebe Bridgers. La artista ha explicado en el NME que esta canción es «simplemente sobre una infidelidad adolescente y los errores que una persona puede cometer cuando le tienta hacer ciertas cosas». Continúa: “es un poco una canción confesional pero también supone la comprensión de que eso es parte de la vida”.

La letra habla sobre una ruptura, sobre no “volver a mandar mensajes, no volver a coger teléfono y no poder mantener una amistad” después de los hechos… y también de todo su contrario. “Quiero verte otra vez / no sé ni lo que digo”, concluye el estribillo y por extensión todo el tema como muestra de una confusión que no es que mejore muchísimo después de la adolescencia. Que se lo pregunten a los protagonistas de ‘Closer’ o a los de casi cualquier película de Woody Allen.

En el vídeo, bastante literal, vemos cómo beabadoobee intenta resistir la tentación de contestar el teléfono y cómo esto puede afectar a tu salud mental, haciéndolo todo parecer incluso un thriller en sus mejores/peores momentos. Adivinad qué parte de beabadoobee gana en el desenlace.



Lo mejor del mes: