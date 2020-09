Leiva y Joaquín Sabina le dedican un blues al Atleti: escucha ‘Partido a partido’

Leiva y Joaquín Sabina han estrenado un tema conjunto dedicado al Atlético de Madrid, equipo del que ambos son hinchas. ‘Partido a partido’ es «un regalo a su club, a la afición, y a todo el que tenga otra forma de entender la vida».

En ‘Partido a partido’, José Miguel Conejo Torres «Leiva» y Joaquín Ramón Martínez Sabina se reparten los deberes vocales, pero además en el tema Leiva toca la «batería, percusión, bajo (y) guitarra acústica», como aparece acreditado en la descripción de Youtube. Se trata de una dramática balada con sonido de blues americano en la que destaca la presencia de unas percusiones arrastradas, pero que cuenta a su vez con el sonido de un piano, un par de saxófonos, una trompeta, un trombón, un filiscorno, un par de sintetizadores y coros. En resumidas cuentas, si os ha gustado, probad lo nuevo de Bob Dylan (sorry, Sabina). O la discografía de Iron & Wine. O la de Christina Rosenvinge.

La letra arranca con una referencia al Atleti marca de la casa: «Aunque apenas queda un socavón junto al Manzanares / Y atascos en los bulevares de mi corazón / Los profetas de anteayer, son gaviotas de alas rotas muertas de sed / Gatos sin botas». Más adelante el estribillo proclama «No me habléis de resistir / Es mi Atleti de Madrid / No me vengan con lamentos / Hablo de sobrevivir» para después elevarse el drama en el verso siguiente: «Y seguir coronando montañas y seguir conquistando escaleras / En el tiempo de descuento, regateando al porvenir / Y ganar y ganar y ganar / Y ganar y volver a ganar / partido a partido / partido a partido».

Por supuesto, esta no es la primera vez que Leiva y Sabina colaboran: el ex integrante de Pereza ya apareció en el tema que cerraba el disco de Sabina de 2017, ‘Lo niego todo‘, y Leiva ha sido uno de los artistas que han participado en el álbum tributo a Sabina publicado el año pasado, «Ni tan joven ni tan viejo». Este mismo año, ambos han aparecido junto a otros artistas en ‘Los abrazos prohibidos’, la canción solidaria de Vetusta Morla que homenajea al personal sanitario. De hecho, el videoclip de ‘Partido a partido’ incluye imágenes inspiradas en la pandemia, y el tema en cuestión es benéfico: todas las recaudaciones que genere irán destinadas al proyecto solidario de la Fundación Atlético de Madrid.