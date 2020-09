Canción Del Día: Princesa Alba se empodera en el disco-pop de ‘Ya no quieres quererme’

Princesa Alba es una de las cantantes revelación del año como demuestra la estupenda acogida de singles como ‘Convéncete’ o ‘Mi culpa’, el segundo de los cuales ha contado con la co-producción de Alizzz. El pop contemporáneo de Princesa Alba bebe del trap y del dancehall, sonidos presentes en las dos canciones mencionadas, pero se ha complicado mucho menos la vida en el más reciente, un ‘Ya no quiere quererme’ publicado hace apenas un par de meses y que es hoy nuestra «canción del día».

En un planeta distinto al pepinazo de Fontaines D.C. del que hablábamos ayer, ‘Ya no quieres quererme’ es una canción de disco-pop contemporáneo que, como ‘Don’t Start Now’ de Dua Lipa o ‘Magic‘ de Kylie Minogue, hace uso de un arreglo de cuerdas muy propio de la década de los años 70, pero también de una base musical más próxima a nuestro tiempo, a los sonidos de Carly Rae Jepsen. Es uno de esos temas que, de primeras, parecen un «basic bop» gracioso sin más, pero que terminan cautivando por su falta de pretensiones y por lo bien escritos que están: como afirmó una vez la misma Kylie, lo difícil es hacer que parezca fácil, y este single lo consigue.

‘Ya no quieres quererme’ supone una reinvención pop en toda regla para la joven artista chilena que además llega con un estribillo para enmarcar. «Ya no quieres quererme, yo te lo di to’/ y tú desapareces sin explicación», canta la artista antes de concluir, cual ave fénix que resurge majestuosa de sus cenizas, «Baby, si te arrepientes ya va a ser muy tarde / Ya decidí dejarte». Porque sí, esto va de una relación que prometía, pero que ya no va a ninguna parte. «Si ya no sientes igual y no dices la verdad / Ya no tienes para qué fingirlo», plantea la artista, a lo que añade: «Dos semanas sin hablar, tu cariño se me va / Creo que es momento de admitirlo». El momento cumbre de la canción llega en su estribillo final, cuando Trinidad Valentina Riveros Inostroza (este es el nombre real de Princesa Alba) pasa de la tristeza de «ya no quieres quererme» al empoderamiento de «ya no quiero quererte», resultando en un clímax de lo más edificante. «Demasiado tarde» para él, pero nunca lo será para descubrir temazos como este.