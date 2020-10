Sílvia Pérez Cruz, Nathy Peluso y Sidonie, top 10 en España; Sufjan y Melanie C, top 100

Hoy se publica, con un día de retraso debido al festivo del pasado lunes, la nueva lista de discos más populares en España, que continúa encabezada por Ozuna con ‘ENOC’, pese a que este álbum no lograba ser entrada directa en el número 1. Sin embargo, Ozuna ha reído el último: el disco que se lo impedía, ‘Ruido de fondo’ de Sidecars, baja al puesto 31 en su 5ª semana mientras ‘ENOC’ se mantiene en cabeza desafiando a todas las novedades de la semana.

La principal es lo nuevo de Bon Jovi, quienes han podido llegar al puesto 2 con ‘2020’, un álbum que tampoco ha logrado ser número 1 en ningún territorio: ha quedado en el número 5 en Reino Unido y en el número 19 en Estados Unidos. En el puesto 4 en España quedan Blackpink con ‘The Album’, tras haber sido número 2 tanto en Reino Unido como en Estados Unidos.

Tres álbumes en castellano logran colarse en el top 10: ‘Farsa (Género Imposible)’ de Sílvia Pérez Cruz es número 3; ‘Calambre’ de Nathy Peluso es puesto 5 y ‘El regreso de Abba’ de Sidonie aparece en el número 7. Para Sílvia Pérez Cruz, ese número 3 supone igualar su mejor marca (‘granada’), aunque ahora el nuevo largo habrá de igualar las 52 semanas que duró en lista ’11 de novembre’. Para Nathy Peluso este dato supone una consolidación en nuestro país tras haber sido top 28 con ‘La Sandunguera’. Y para Sidonie es un dato peor que el número 4 alcanzado por ‘El incendio’ (2009), pero mejor que el de ‘El peor grupo del mundo’ (número 9 en 2016) y ‘Sierra y Canadá’ (número 14 en 2014). Además, es la primera vez que se enfrentan a una lista que alterne ventas y streaming.

Fuera del top 10, aunque por poco, quedan los discos nuevos de Mariah Carey y Roger Waters. ‘The Rarities’ es número 12 y ‘Us + Them’ es número 13. En cuanto a artistas internacionales, había verdadera curiosidad por saber dónde caerían en España los números 1 actuales en Reino Unido y Estados Unidos. ’Live Around the World’ de Queen y Adam Lambert, el disco más vendido ahora mismo en las islas, es puesto 20 en España, mientras ‘Savage Mode II’ de 21 Savage y Metro Boomin llega al puesto 36 por aquí.

Otras entradas son ‘100 veces’ de Arco en el puesto 43, ‘Víctimas del sueño americano’ de Desvariados en el 45, la reedición de “Morning Glory” de Oasis en el puesto 53, ‘Manifest’ de Amaranthe en el 55, ‘Violet Bent Backwards Over the Grass’ de Lana del Rey en el 59 y ‘CMFT’ de Corey Taylor en el 71.

Cerramos la lista de novedades con ‘Melanie C’ de Melanie C, que ha llegado al puesto 89, aunque ha de considerarse un logro, pues no demasiados discos de la ex Spice han llegado a la tabla española, y además ha sido top 10 en Reino Unido; y con Sufjan Stevens. Lamentablemente, los datos de ’The Ascension’ son bastante decepcionantes a nivel internacional, quizá porque no se ha distribuido el vinilo a la vez que se estrenaba el disco en streaming. El puesto 96 en España está en sintonía con el top 90 en Estados Unidos y el top 35 en Reino Unido, y todo esto es un retroceso si recordamos que ‘Carrie & Lowell’ fue top 10 en varios territorios y top 30 en España, eso sí, antes de que contara el streaming.