Escucha lo nuevo de Clap Your Hands Say Yeah, Sharon van Etten, Rostam, beabadoobee, Cloud Nothings…

Este viernes salen los nuevos discos de Autechre, Matt Berninger, beabadoobee, Woodkid, HEALTH, Kevin Morby, Oh Sees, Annie, Dani Martín, Omar Apollo, La Pegatina, Dorian Electra, Delaporte, Hayden Thorpe, Joe Crepúsculo, Astrid S, The Vamps, Sasha Sloan, Helena Deland y Katie Melua, entre otros.

A lo largo de la semana hemos escuchado también adelantos de estos discos, como ‘Together’ de beabadoobee, pero también ha habido novedades inesperadas como el nuevo EP de James Blake, ‘Before’, los dos temas nuevos de Stevie Wonder (los primeros desde 2016), el single político de Demi Lovato, el single disco de Kelly Rowland con sample oscurísimo o el regreso de Clap Your Hands Say Yeah, que han compartido dos temas de su recién anunciado nuevo disco, un ‘New Fragility’ que saldrá ya en 2021.

Entre las novedades que ya puedes escuchar en nuestra playlist «Ready for the Weekend» seguida por más de 4.300 suscriptores, se encuentran también los nuevos sencillos Sharon Van Etten, Rostam, The Mountain Goats, Papi Trujillo, Lauv ft. Conan Gray, Dani Martín ft. Camilo o un tema de Sun June llamado ‘Karen O’. Ojo también al ambient-pop perpetrado por Julie Byrne con Jefre Cantu-Ledesma o al posible grupo revelación del R&B grouptherapy., además de a las nuevas remezclas de Bad Bunny (‘Yo perreo sola’ con Nesi y Ivy Queen), Aluna (nuevo EP de remixes «kiwi») o Dirty Projectors vía Chromeo. Y atentos porque llegan nuevos singles de Lana Del Rey, Justin Bieber, La M.O.D.A., Little Mix… y Bellepop, entre otros singles que iremos añadiendo en las próximas horas.