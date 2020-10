Kelly Rowland está «jodida» por la obsesión en su nuevo single disco

Kelly Rowland lo petó cosa mala allá por 2010 gracias a los singles de David Guetta en los que ejerció de vocalista. ‘When Love Takes Over’ puede considerarse pionera de toda la ola de música pop eurodance que llegó después, pues, publicada en la primavera de 2009 (!!!), allanó el terreno para el éxito posterior de temas como ‘On the Floor’ de Jennifer Lopez, ‘Only Girl (In the World)’ de Rihanna o ‘DJ Got Us Fallin in Love’ de Usher. La propia Kelly Rowland se apuntaría otro single de éxito con Guetta llamado ‘Commander’ unos años después, aunque sin igualar el impacto de su primera colaboración. También editaría la ya olvidada ‘Forever and a Day’.

Hoy 14 de octubre, adelantándose al día oficial de lanzamientos quizá para que no se pierda en la montaña de singles que sale cada semana, Kelly estrena un tema nuevo en el que vuelve a la pista de baile, pero no tal y como la entendía esta Guetta hace 10 años (aunque el francés está ya a otras cosas), sino más bien en el estilo disco que están recuperando este año Dua Lipa, Kylie Minogue o Jessie Ware.

Mucho más americana que europea, por tanto, ‘Crazy’ empieza como una producción de Kanye West debido a su uso de cuerdas y la presencia de un sample de un tema de viejo soul que no hemos logrado identificar, para aterrizar en la pista con un ritmo disco de sonido marcadamente electrónico, bordeando el house. Las mencionadas cuerdas, así como el sample, atraviesan toda la producción mientras Kelly canta sobre la obsesión que un nuevo amor está produciendo en ella: «el amor engancha más que cualquier droga, cuando te vas, es como si se me fuera el aire de los pulmones, te necesito tanto que me asusta, estoy claramente enganchada a ti», clama la artista, antes de sentenciar: «no importa lo que haga, estoy jodida». ‘Crazy’ llega después de ‘COFFEE‘, que pasaba por nuestra sección «Canción Del Día».