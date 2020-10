Demi Lovato se dirige a Trump en ‘Commander in Chief’, producida por FINNEAS

Demi Lovato estrena un nuevo tema nuevo con el que pretende animar a la población a votar en las inminentes elecciones. En ‘Commander in Chief’, Demi se dirige explícitamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para pedirle que rinda cuentas por su gestión de la pandemia. «¿Sabes acaso la verdad? Estamos en un estado de crisis, la gente está muriendo, mientras tú te llenas los bolsillos», canta la artista. «Señor presidente, ¿cómo se siente al poder seguir respirando?»

Como composición, ‘Commander in Chief’ es una balada extrañamente contenida para lo que suele cantar Demi Lovato, lo cual puede explicarse con el hecho que una de sus autoras es Julia Michaels, cuyo estilo melódico es inconfundible y, en la canción que nos ocupa, perceptible desde el segundo cero (especialmente en ese agudo «estamos en un estado de crisis» del estribillo). Por otro lado, si la sutil producción de ‘Commander in Chief’ recuerda a otra balada reciente, ‘Lose You to Love Me‘ de Selena Gomez, es porque ambas comparten a uno de sus productores principales, FINNEAS: inconfundibles también son el sonido de sus pianos y baterías así como la irrupción de un coro góspel que, hacia la mitad, eleva el drama de la canción sin estridencias.

En CNN, Demi ha explicado el origen de ‘Commander in Chief’: «Ha habido muchas veces que he querido escribir al presidente una carta o sentarme con él y hacerle unas cuantas preguntas, pero entonces pensé que realmente no quería hacer eso y que la mejor manera de dirigirme a él era escribirle una canción y lanzarla para que todo el mundo pudiera escucharla, para que así él tuviese que responder a esas preguntas delante de todo el mundo y no solo a mí».

Recientemente, Demi ha publicado el single de electropop ‘OK Not to Be OK’ con Marshmello. Antes, la cantante aparecía como artista invitada en ‘I’m Ready’ de Sam Smith. Su último disco de estudio, ‘Tell Me You Love Me‘, salió en 2017.