Escucha lo nuevo de Delafé, Amatria, Nilüfer Yanya, FINNEAS, Shygirl, Arlo Parks…

Este viernes ve la luz el esperado nuevo de Ariana Grande y antes ya habremos escuchado el tema conjunto de Amaia y Alizzz, que sale esta noche. A lo largo de la semana han llegado a las plataformas también temas sueltos de Kanye West (‘Nah Nah Nah‘), Delafé y Suu (‘MUCHO MUCHO MUCHO’), FINNEAS (‘Can’t Wait to Be Dead’) o un ‘Slime’ de Shygirl producido por SOPHIE.

Entre los artistas que, en los últimos cinco días, se han animado a adelantar us próximos proyectos se encuentran Arlo Parks con ‘Green Eyes’ (su debut sale en enero), Julien Baker con ‘Faith Healer’ (su disco sale en febrero), un Eguala cuyo nuevo single y vídeo hemos estrenado en estas páginas; Ty Dolla $ign con ‘Spicy’ acompañado de Post Malone, Nilüfer Yanya con ‘Crash’ (presenta EP) o Amatria, que publica «un disco» este viernes. Además, C. Tangana y yaeji se han puesto de acuerdo para añadir sendos «bonus tracks» a sus últimos lanzamientos, y el primero de ellos involucra a Chico Blanco.

Este viernes sí salen a la luz los nuevos trabajos discográficos de Bruce Springsteen, Nacho Vegas (un recopilatorio de rarezas y temas inéditos), Gorillaz y su experimento ‘Song Machine’; Adrianne Lenker (sus extensas composiciones «instrumentales» ya podían escucharse), Actress, Jeff Tweedy, The Mountain Goats, Faithless, Laura Veirs, Songhoy Blues, John Frusciante, Boy Pablo, Bea Miller, Nothing but Thieves, clipping. o JunglePussy.