Bruce Springsteen arrasa a Gorillaz en las listas británicas

Bruce Springsteen y Gorillaz eran los lanzamientos más importantes de la semana pasada cara a las listas británicas y ha sido el Boss quien de nuevo se ha hecho con la victoria muy holgadamente. El artista ha vendido 52.000 unidades dentro de Reino Unido tan sólo durante los 7 primeros días, por 15.500 de Gorillaz, ya lejos de los tiempos multi-platino de sus inicios.

‘Letter to You’ es el disco que más rápido se ha vendido este año después de ‘Chromatica’ y supone el 12º número 1 para el artista en Reino Unido. Eso sí, parece que en Estados Unidos, el top 1 del Billboard 200 se le va a escapar, como sucedió con el anterior.

Gorillaz tienen que conformarse con el puesto 2 con el notable ‘Song Machine Season One – Strange Timez‘, lo cual en realidad mejora la marca de ‘The Now Now’, que fue top 5 en 2018. La lista británica se animará en semanas venideras con la llegada de los lanzamientos de Ariana Grande y Sam Smith, a la vez; y luego Little Mix y Kylie Minogue, a la vez también.

Mientras ‘Rumours’ de Fleetwood Mac continúa abonado al top 20, hay que mencionar que el número 1 de la semana pasada, ‘Cherry Blossom’ de Vamps, cae del puesto 1 al puesto 72 en su segunda semana. Cosas de la era streaming. Os dejamos con uno de los temas más pegadizos del último disco del Boss, aunque no haya sido uno de los singles, ‘House of a Thousand Guitars’.