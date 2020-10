Soraya presenta Chochete

Soraya Arnelas ha anunciado el lanzamiento de una línea de ropa llamada Chochete siguiendo una idea de ella misma, de su pareja y de su hija Manuela de Gracia, que da nombre a la marca (Chochete by Manuela de Gracia). Soraya ha explicado: “no tiene nada que ver con sexismo. Es una palabra cariñosa que mi hija dice para saludar, muy extremeña, muy andaluza”.

La marca se promociona en un Instagram en el que se pueden ver las sudaderas Chochete en varios colores tanto para adulto como para niño. Media España amanece hoy por tanto con la palabra “Chochete” como “trending topic” en Twitter, entre quien sí se ve pidiendo “un chochete XL para su abuela” y quien plantea el debate de la hipersexualización.

Conscientes de lo que iba a pasar, Soraya ya había anticipado en redes cómo se iban a tomar la animadversión: “Lo que representa para nosotros es algo cariñoso, es un proyecto en el que llevamos trabajando mucho tiempo. CHOCHETE es más que una palabra, define un montón de valores y cosas bonitas. No todo el mundo llevará una prenda de la colección, pero quienes lo hagan sabemos que representarán los valores de lo que CHOCHETE significa como marca… Alegría, valentía, diversión, autenticidad,un punto de locura y mucha libertad. No es una colección para todos los públicos… Sabíamos que sería todo un reto. ¡Y NOS ENCANTA!».

Lo último de Soraya Arnelas ha sido un disco llamado ‘Luces y sombras’ en el que colabora con gente como Chenoa, David Botero y Bombai, featuring este último que le ha dado el mayor hit del disco, ‘Lo bueno’, con más de 1 millón de streamings en Spotify. También cantaba su hija en la balada ‘Contaré hasta 10’.

Y cómo se pedirá? "Me sacas un chochete talla XL, por favor?" O "Dependienta, ¿puede venir al probador a ver como me queda el chochete" o "Quería un chochete nuevo para mi abuela"… No sé, me da que va a dar mucho juego…

— Eva Fuentevilla (@EvaFuentevilla) October 30, 2020