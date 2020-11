La canción que Hot Chip escribieron pensando en Dua Lipa funciona con Jarvis Cocker

Entre las canciones que nos han pillado desprevenidos últimamente y que has podido conocer en nuestra playlist de novedades semanales “Ready for the Weekend”, la grabación que han publicado de manera conjunta Hot Chip y Jarvis Cocker, ahora que este está jugueteando con los ritmos house, como no hizo en Pulp. Aunque grupo y sello defienden el carácter “disco” de la producción, los beats apuntan tanto a los 90 como los de un ‘Overpowered’, mientras los teclados terminan de realzar la composición, eufóricos. La letra es una metáfora sobre la fiesta que tanto nos han dado Hot Chip, apelando al “pitido en nuestra oreja” y el “diablo en la lengua” que nos hace desear más y más: “hay placer en este temor / a que nunca volvamos a ver el sol”. Además de a Jarvis llamando a quedarnos “hasta el amanecer”, escuchamos en esta pista también a Joe Goddard, no solo a Alexis Taylor, un poco en modo ‘Thriller’. Ilustración: Rami Afifi.

‘Straight to the Morning’, como cuenta el propio grupo en nota de prensa, es “un himno disco sobre salir, en un momento en el que realmente no se puede, y cuenta con nuestro amigo Jarvis Cocker pidiéndonos que lo demos todo hasta el amanecer. “Parece una figura improbable en todo esto, y eso nos gusta”. Por su parte Jarvis ha especificado que esta fue la última sesión en que participó antes del confinamiento, y que para él es “pertinente” cantar sobre bailar cuando no es posible (“poignant” también significa “turbador” y “emotivo”).

La compusieron pensando en Dua Lipa pero al final se decantaron por Jarvis cuando coincidieron pinchando en un evento de París. Formará parte de un disco de 10” que Hot Chip van a sacar el 15 de enero a través de Domino, con la original, un remix y un juego de cartas. Como prueba de que esta no es una canción más en la discografía de Hot Chip, se ha estrenado un vídeo colorido y bastante divertido, en el que Jarvis Cocker llega a aparecer en una pantalla.



