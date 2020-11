Viral: el pianista de Barcelona que toca ‘Eternal Flame’ en medio de las protestas, ajeno al caos

Estos días las protestas de la población contra las nuevas medidas del Gobierno para frenar la expansión de la covid han vuelto a las calles españolas, y las acontecidas en Barcelona han dejado un inesperado vídeo viral con el que uno no sabe si reír o llorar, o hacer las dos cosas a la vez.

En el vídeo, grabado el viernes 31 de octubre, un apacible pianista interpreta al teclado electrónico ‘Eternal Flame’, el éxito de 1988 de The Bangles (irónico cuanto menos) mientras a sus espaldas se desata el caos originado por las protestas: los contenedores arden, los manifestantes corren despavoridos de la policía, las furgonetas de los Mossos llegan veloces para intentar poner orden y el sonido amenazante de sirenas y explosiones invade el ambiente, pero el pianista mantiene la calma, estoico, imperturbable, como si detrás de él no estuviera sucediendo el fin del mundo (por cierto, en nuestros foros existe un hilo dedicado a soltar bilis llamado ‘Eternal Flamers‘).

La estampa ha recibido las comparaciones esperadas con la mítica escena de ‘Titanic’ donde el grupo de músicos sigue tocando mientras el barco se hunde, y Alejandro Sanz la ha compartido en Instagram escribiendo que «este hombre nos representa a muchxs». El individuo en cuestión es un pianista que responde al nombre de Peter William Geddes y al que suele verse por las calles de Barcelona tocando ese mismo instrumento. En The Guardian, Geddes ha declarado que que él, cuando toca, nunca se pone nervioso.

Curfew in Barcelona last night. The juxtaposition of the man on the piano playing “Eternal Flame” by The Bangles and the scene unfolding behind them is quite something. pic.twitter.com/9buhxS0xe9

