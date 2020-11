Canción Del Día: la «canción emo» de beabadoobee pone los pelos de punta

beabadoobee no ha terminado de conquistar al público masivo que ha escuchado ‘death bed (coffee for your head)‘ de Powfu con su primer disco, un ‘Fake it Flowers‘ que ha entrado en el número 8 de la lista de álbumes británica para después desaparecer de la clasificación. Es un trabajo que encantará a los seguidores del indie-rock de los 90 (ella se declara seguidora de Veruca Salt especialmente) y que, con sus más y sus menos, sí deja un tema capaz de poner los pelos de punta a cualquiera.

La cantautora británica ha apostado para presentar su disco por un single tan contundente como ‘Care’, pero se reservaba para su publicación una de sus mejores baladas, lo cual es mucho decir pues ‘Coffee’ también lo es. ‘Emo Song’ no puede estar mejor titulada ni representar mejor a su autora, y además es la pista que separa las dos mitades del largo, es decir, la central. Y no solo por su posición en la secuencia, sino también porque viene a situar el origen de todos los problemas sobre los que canta la artista en el álbum. Del dolor plasmado en ‘Emo Song’ nacen los otros.

Ha explicado beabadoobee que ‘Emo Song’ es «una de las canciones más tristes del álbum» y que «habla sobre tu niñez y sobre cómo te afecta cuando eres mayor, sobre todo en cuanto a los hombres que han pasado por tu vida y a tu relación con el cariño». Bea Kristi compuso la mayoría de las canciones que conforman ‘Fake it Flowers’ durante su adolescencia y ‘Emo Song’ habla claramente de este periodo turbulento en su vida marcado por las idas y venidas de una persona a la que Kristi echa la culpa de «todo» por lo que ha pasado, incluida su temprana adicción a las drogas. Una de las estrofas dice: «me llamas y me mientes otra vez, como todos los hombres en los que he solido confiar, nadie sabe que de joven me perdí a mi misma en polvo cósmico». Después lamenta: «vuelves otra vez, no te quiero de vuelta otra vez».

La composición de ‘Emo Song’ es escalofriante. Guiada por el sonido de la guitarra acústica, a la que se suma una sutil base de guitarra eléctrica, el sereno sonido de unas baterías y la presencia de destellos electrónicos, ‘Emo Song’ va creciendo en intensidad hasta alcanzar la categoría de épica. La ambientación es desolada, borrascosa; la voz de Bea Kristi -tan similar a la de Hope Sandoval de Mazzy Star– expresa un dolor apático y acongojante y la grabación alcanza su «clímax» cuando los sintetizadores empiezan a disparar rayos láser hacia el cielo, como si la angustia expresada por Bea la hiciera desintegrarse en «polvo cósmico», disolverse en el universo.