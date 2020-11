C. Tangana pulveriza el récord diario de streamings en España, desluciendo a ‘Dákiti’

Teníamos ciertas dudas de que lo nuevo de C. Tangana pudiera desbancar a ‘Dákiti‘, el gran éxito del momento en España, además de popularidad creciente. Pues bien, ‘Tú me dejaste de querer‘ no solo lo ha conseguido, sino que lo ha logrado con cifras récord, realmente espectaculares.

Hasta ahora el récord diario de streamings en Spotify España lo tenían cosas como Aitana, ‘Alocao’… rondando las 700.000 u 800.000 reproducciones en un solo día. ‘Tú me dejaste de querer’ ha doblado dicha cifra situándose en el número 1 de Spotify España de manera directa al sumar 1.631.995 reproducciones en sus primeras 24 horas. El dato desluce el de ‘Dákiti’ de Bad Bunny y Jhay Cortez, que salía hace una semana, no ha dejado de crecer y de hecho ha subido el viernes a 1.153.809 y también habría sido un récord histórico de no haber sido por el nuevo tema de C. Tangana. Por si alguien se lo preguntaba, ambas canciones se mantuvieron fuertes este sábado, con 1,47 millones y 1,1 millones, respectivamente. Por tanto, es probable que ‘Dákiti’ sea el próximo número 1 oficial en España esta semana que entra, y ‘Tú me dejaste de querer’ lo sea la siguiente, cuando se complete su primera semana.

‘Tú me dejaste de querer’ ha sido apoyada por el New Music Friday internacional, además de muchas otras playlists, pero hay que recordar que en el titular de esta noticia, hablamos de streamings dentro de España.

Si pasamos a hablar de lo global, ‘Tú me dejaste de querer’ ha aparecido en el top 50 de Spotify a nivel mundial, en concreto en el puesto 31, lo cual a su vez supone otra playlist de Spotify… que siguen 15 millones de personas. Números de órdago para Puchito, también en Youtube, donde en 2 días este tema suma 4,6 millones de visualizaciones, para una canción españoleta con Niño de Elche y La Húngara, que parecía tener poca proyección internacional.