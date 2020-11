Foo Fighters estrenan la cruda ‘Shame Shame’, primer adelanto de su nuevo disco

Foo Fighters han sido los últimos invitados en el escenario de Saturday Night Live y han anunciado que su nuevo álbum ‘Medicine at Midnight’, verá la luz el próximo 5 de febrero de 2021. La secuencia de ‘Medicine at Midnight’ apenas incluye 9 pistas, entre las que se encuentra el primer adelanto, ‘Shame Shame’, que ya puede escucharse.

‘Shame Shame’ es un corte de blues-rock que destaca por su producción cruda, alejado de las guitarras jevis que suelen caracterizar su sonido. En la letra, Dave Grohl personifica a una entidad que pretende arruinar la vida de otra persona: «si quieres, te haré sentir algo real solo para molestarte, te someteré como una droga y te sofocaré, seré lo más importante para ti, seré la lengua que te trague». Más adelante, el artista canta: «Otra astilla debajo de la piel, otra temporada de soledad, encontré una razón y la enterré bajo una montaña de vacío, vergüenza, vergüenza».

El último álbum de estudio de Foo Fighters, ‘Concrete and Gold‘, salió en 2017 adelantado por los singles ‘Run’ y ‘The Sky is a Neighborhood’, a los que más tarde se sumaba ‘The Line’. ‘Concrete & Gold’ fue uno de los 40 discos más exitosos de 2017 en Reino Unido.

‘Medicine at Midnight’:

01 Making a Fire

02 Shame Shame

03 Cloudspotter

04 Waiting on a War

05 Medicine at Midnight

06 No Son of Mine

07 Holding Poison

08 Chasing Birds

09 Love Dies Young