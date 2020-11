Teenage Fanclub estrenan ‘Home’ de su nuevo álbum, ‘Endless Arcade’

Los incansables Teenage Fanclub, autores de álbumes tan icónicos de la historia del indie como ‘Bandwagonesque’, anuncian su primer lanzamiento desde ‘Here’ (2016).

El álbum nuevo se llama ‘Endless Arcade’ y para tenerlo en nuestras manos habrá que esperar hasta el 5 de marzo. Eso sí, hoy se ha subido a plataformas digitales su primer single, ‘Home’, marca de la casa, que abrirá este disco. Y ojo porque ante la imposibilidad de presentar el próximo álbum en vivo… confirman que ya preparan otro nuevo para más adelante.

Su sello describe ‘Endless Arcade’ de la siguiente manera: «El nuevo álbum es la quinta esencia de TFC: las melodías son a partes iguales conmovedoras y dolorosas; las guitarras repican y distorsionan; las líneas del teclado son de malla y espiral; y los coros revestidos de armonía estallan como el sol en un día de tormenta (…) Si en este siglo, álbumes como «Shadows» y «Here» han documentado un Fanclub más relajado, menos «teenage», que refleja la etapa de vida y el estado mental de la banda, ‘Endless Arcade’ encaja perfectamente. El álbum recorre una hermosa línea equilibrada entre lo melancólico y lo edificante, impregnado de verdades simples. La importancia del hogar, la comunidad y la esperanza está entrelazada con pensamientos más agridulces, a veces más oscuros: inseguridad, ansiedad, pérdida».

El disco también incluye un tema lanzado en 2019 que ahora parece premonitorio, ‘Everything Is Falling Apart’, de Raymond. El disco estaba casi acabado antes del confinamiento, aunque ahora parezca significativo que se presente con algo llamado ‘Home’, el tema nuevo, que es de Norman. Dice la nota de prensa: «La búsqueda de Norman de “hogar» podría ser literal: después de todo, ha estado viviendo en Canadá durante los últimos 10 años. Pero también es figurativo. Como las otras canciones en ‘Endless Arcade’ de Norman – “The Sun Won’t Shine On Me”’, “ Warm Embrace”, “I’m More Inclined”, “Back In The Day” y “Living With You” – sus palabras en “Home” están grabadas por la pérdida y el anhelo. “Sin entrar en demasiados detalles, los últimos dieciocho meses han sido un desafío para mí a nivel emocional”, admite. «Pero ha sido catártico canalizar algunos de estos sentimientos y emociones en canciones. Por el contrario, las canciones de Raymond (también es responsable de «Come With Me», «In Our Dreams», «The Future» y «Silent Song») son filosóficas y de búsqueda. Como canta en «The Future»: «Es difícil caminar hacia el futuro cuando tus zapatos están hechos de plomo», pero aún así lo intentará, «y ver cosas que nunca hemos visto»».

Canciones del álbum:

1. Home

2. Endless Arcade

3. Warm Embrace

4. Everything is Falling Apart

5. The Sun won’t shine on me

6. Come With Me

7. In Our Dreams

8. I’m more inclined

9. Back in the Day

10. The Future

11. Living with You

12. Silent Song