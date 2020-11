7 discos que escuchar si te ha gustado ‘Good News’ de Megan Thee Stallion

‘Good News‘ de Megan Thee Stallion es nuestro «Disco de la Semana». Es uno de los discos de hip-hop más importantes del año por su alcance comercial, la carta de presentación oficial de una de las raperas que más escucharemos en la década que empieza. Aprovechamos el lanzamiento de ‘Good News’ para rescatar 7 discos que lo complementan desde el pasado.

Pimp C / Ridin’ Dirty

Bastante desconocido por nuestros lares, Pimp C es otro de los artistas que más han influido a Megan Thee Stallion. Nacido en Luisiana, Chad Lamont Butler se crió en el estado de Texas, como Megan, y es considerado uno de los artistas más influyentes del hip-hop sureño, en concreto de la escena de Houston, donde la autora de ‘Hot Girl Summer’ se crió. Esto es debido sobre todo a su tercer disco, ‘Ridin’ Dirty’, otro de tantos de la época influenciados por Dr. Dre, pero que obtuvo grandes ventas y críticas tras su publicación en el año 1996. Pimp C fallecería 11 años más tarde.



Lil’ Kim / Hard Core

El sexo es uno de los puntos clave de ‘Good News’ por su componente empoderador, y ‘Hard Core’ es uno de esos trabajos que han influido a generaciones de mujeres raperas que han buscado liberarse a través de su sexualidad y su sensualidad. Lil’ Kim es la principal razón por la que hoy hablamos de Nicki Minaj, de Cupcakke o de ‘WAP‘ y ‘Hard Core’ es el disco al que hay acudir para entrar en su universo. Las producciones son bastante más sofisticadas y duras que las de ‘Good News’, pero Megan no ha demostrado precisamente ir falta de talento y promesa para ser capaz de hacer algo igual de bueno.



Three 6 Mafia / Most Known Unknown

Entre las influencias mencionadas explícitamente por Megan se encuentra también la banda Three 6 Mafia, otra de las más populares de los años 90 a pesar de que pasaron 10 años desde que lanzaron su debut, ‘Mystic Stylez’, un clásico de culto, en 1995, hasta que publicaron ‘Most Known Unknown’, su disco más vendido, en el año 2005. El disco incluye los hits ‘Stay Fly’, ‘Poppin’ My Collar’ y ‘Side 2 Side’ y colaboraciones a punta pala. Aunque también habría que mencionar en este artículo ‘Chapter 2: World Domination’, su álbum de 1997, conocido por sus oscuros beats y por ser el puente entre la primera etapa lo-fi del grupo y la comercial.



Beyoncé / B’Day

Beyoncé es un icono para muchas mujeres negras que se dedican al mundo del pop por su mensaje de empoderamiento y sobre todo por su talento. Por este motivo, a nadie le sorprendió la noticia de que la autora de ‘Lemonade‘ aparecería en un remix de ‘Savage‘, y el tema, que mejoraba a todas luces el original, pues no es un remix al uso sino prácticamente una canción nueva, ha dado a Megan su primer single número 1 en Estados Unidos y ahora opta a varios Grammys. ¿Qué disco de Beyoncé escoger? ‘B’Day’ porque es el mejor de la primera etapa de Beyoncé, y porque su aproximación a varios sonidos de la música negra es interesante y divertido, como demuestran temas estupendos como ‘Upgrade U’, ‘Freakum Dress’ o ‘Green Light’.



2Pac / All Eyez On Me

El malogrado Tupac Shakur, cuya vida (y muerte) también fue carne de tabloides, como el título de su cuarto álbum de estudio indica, es una inspiración obvia en ‘Good News’ pues es el mayor icono del West Coast rap, un estilo que impregna casi todas las canciones del disco de Megan, pues ella es sureña. ‘All Eyez On Me’ es básicamente una Biblia del hip-hop para cualquier aficionado al género, y no solo porque dos de sus singles, ‘How Do U Want It’ y ‘California Love’, alcanzaran el número 1 en Estados Unidos, sino también porque, de hecho, es un trabajo mastodóntico, doble, que super las 2 horas de duración. Fue su último disco publicado antes de morir en un tiroteo a la edad de 25 años.



Nicki Minaj / Queen

Es imposible hablar de rap hecho por mujeres sin mencionar a Nicki Minaj. La artista aún ha de publicar un disco histórico a la altura de su popularidad, pero es innegable que ha sido ella quien ha allanado el camino para que Cardi B o Megan topen las listas de éxitos. En su momento, Nicki fue la mayor estrella femenina del rap desde Missy Elliott, y actualmente ha triunfado con colaboraciones junto a 6ix9ine o Doja Cat. Además, como rapera sigue siendo la mejor de todas. En ‘Queen‘, su disco más reciente, va sobrada de flow y de temazos, a pesar de que comercialmente se quedara corto.



The Notorious B.I.G / Ready to Die

Megan ha sido noticia este año por ser víctima de unos disparos propinados por su ex novio, Tory Lanez. Sobre este tema rapea la artista en ‘Shots Fired’, corte que samplea ‘The Masquerade is Over’ de David Porter. La base musical de ‘Shots Fired’ es por tanto una relectura del mítico ‘Who Shot Ya?’ de Notorious B.I.G., que utilizaba el mismo sample y salió poco después del tiroteo sufrido por 2pac de 1994, del que el rapero salió ileso. En ‘Shots Fired’, Megan se dirige a Tory para humillarle y para pasar página, mostrando que está por enicma de cualquier intento por derribarla. ‘Who Shot Ya’? aparece en la reedición de ‘Ready to Die’, el debut igual de mítico de Notorious B.I.G y otro superventas del gangstap rap imperdible.