Thom Yorke, Burial y Four Tet vuelven a unir fuerzas en ‘Her Revolution’ y ‘His Rope’

Thom Yorke, Burial y Four Tet han colaborado en un nuevo 12″ que incluye dos pistas inéditas, ‘Her Revolution’ y ‘His Rope’. El single no ha sido anunciado oficialmente por ninguno de los artistas involucrados, pero ya ha llegado a una tienda de discos londinense que ha confirmado el lanzamiento, dentro de un minimalista sobre de color negro.

La inconfundible voz de Thom Yorke aparece en las dos producciones, cada una de las cuales presenta sonidos sombríos y apesadumbrados y ritmos extremadamente «downtempo». La primera, más grisácea, incorpora samples de piano fragmentados y otro tipo de sonidos de «campo» y atmósferas que cabe atribuir a Kieran Hebden pues estos no pueden llevar más su firma; y la segunda presenta un tipo de texturas delicadas y ambientaciones oscuras e intrigantes que remiten más bien al trabajo de William Bevan.

No es la primera vez que Yorke, Burial y Four Tet en concreto trabaja en una canción: en 2011 lanzaron el single ‘Ego’ / ‘Mirror’. Antes, Burial y Four Tet colaboraron en el estupendo sencillo ‘Moth’ / ‘Wolf Club’, y Four Tet ha solido remezclar temas de Radiohead y de Yorke en solitario. Four Tet ha publicado un disco este año, ‘Sixteen Oceans‘, mientras el año pasado era Burial quien editaba un mastodóntico trabajo con sus EP’s recientes, el cual era «Disco Recomendado» en nuestras páginas. Por su parte, Yorke editaba ‘ANIMA‘ acompañado de una película de Netflix.