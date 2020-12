Amistades Peligrosas vuelven a ser Alberto Comesaña y Cristina Del Valle

Amistades Peligrosas vuelven a ser pareja artística después de una serie de idas y venidas que han implicado problemas bastante chungos, uso de nombres paralelos como Nuevas Amistades y una formación de Amistades Peligrosas alternativa con Cristina del Valle y otros muchachos. Pero ella y Alberto Comesaña vuelven a unirse con el nombre original de la banda a través de un nuevo single llamado muy apropiadamente ‘Alto el Fuego’. Un título 100% Amistades Peligrosas al tratarse de una expresión (como ‘Estoy por ti’), pero con su referencia sociopolítica (como ‘Africanos en Madrid’) y también erótico-festiva (atención a la nueva foto promocional tipo pareja de piratas).

La magia volvió en un concierto de Mastodonte en el Ifema de Madrid, en el que Alberto y Cristina se encontraron y decidieron enterrar el hacha de guerra, tras arrimarse y charlar por los viejos tiempos entre las 22.00 horas y las 3 de la madrugada. Eso se desprende de un reportaje realizado por Lorena Maldonado para El Español y en el que no se menciona a los otros «Amistades Peligrosas» que existieron: Manu Garzón, con el que ella hizo el infame álbum ‘El arte de amar’, y Marcos Rodríguez, con quien presentó otro disco recientemente, ‘El regreso’. En un ejercicio de transparencia máximo, ni uno ni otro aparecen mencionados en Wikipedia: han sido eliminados por una mano negra.

Cristina del Valle es en cambio un derroche de amor y amistad en el citado reportaje, hablando de la nueva etapa: «Teníamos esta asignatura pendiente: reencontrarnos bien. La pandemia nos ha hecho reflexionar sobre la gente que ha sido importante en nuestras vidas. Nos planteamos, todos, recomponer afectos y amistades, y nuestra amistad había sido tan peligrosa que teníamos que colocarla en un camino nuevo y recordar con cariño lo felices que fuimos como pareja y compañeros de trabajo».

Por su parte, Alberto Comesaña, aparte de hablar de cuán adelantado fue el grupo a su tiempo, indica: «Me encantó reencontrarme con Cristina en esa noche tan bonita. Hablamos de dónde había estado cada uno, recordamos los buenos tiempos, comentamos cómo había cambiado la música, el show business de los noventa hasta ahora… al principio yo estaba receloso ante la idea de volver a hacer algo porque quería aportar cosas nuevas, no quedarnos en la celebración de un aniversario, no sólo en una recopilación. Tenía una canción… se la di a Cristina y le encantó. Cuenta un poco nuestras desavenencias, nuestros errores y nuestros aciertos. Y a partir de ahí me animé a dar los siguientes pasos».

El grupo planea un recopilatorio, pero el plato fuerte será la gira que realizarán el año que viene por salas y festivales, tanto por España como por Latinoamérica. Ni un documental descartan: «Yo quiero un disco, un documental que podría ser para Netflix, para HBO o Amazon Prime… hay material con mucha chicha y mucho interés», indica él.