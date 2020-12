NME se acuerda de Halsey, Tame Impala, The Strokes, Hayley Williams, Romy… en sus listas del año

NME ha publicado hoy sus listas de los mejores discos del año y también de las mejores canciones, aportando un punto de vista más británico y diferente por la inclusión de varios trabajos de los que no se está acordando tanta gente. ¿Recordáis cuando Halsey editaba un disco en enero solo para que Eminem le quitara el protagonismo lanzando un disco sorpresa el mismo día? Sí, esto ha pasado este mismo año. Y aunque de Eminem no se ha acordado nadie, y mira que ‘Godzilla’ ha sido un hitazo, NME al menos ha tenido a bien de incluir ‘Manic‘ entre sus álbumes favoritos del año, en el puesto 40.

El mejor disco de 2020 para NME ha sido el de Run the Jewels probablemente por su componente de justicia social, seguido de los de Taylor Swift (el primero, no el que ha sacado hoy) y Dua Lipa. En el cuarto puesto aparece otra curiosidad, el disco de los Strokes, que tampoco ha sido demasiado reivindicado a pesar de que es notable, pero es que además el grupo de Julio Casablancas aparece también en la lista de canciones con ‘Bad Decisions’, nada menos que abriendo el top 10. Otros discos que, según NME, han marcado 2020 pero que no están apareciendo tanto por ahí, son los trabajos de Tame Impala (16), Hayley Williams (17), Blossoms (28), Empress Of (31), Princess Nokia (45) o Grimes (48). Otra curiosidad: The 1975 colocan ‘Notes On A Conditional Form’ en el número 43, cuando, con el anterior, fueron nada menos que número 1.

En cuanto a las canciones, NME está de acuerdo con Pitchfork y Rolling Stone en que la mejor es ‘WAP’, así que poco más que añadir en este caso. ‘Phsyical’ de Dua Lipa es top 2 muy merecidamente, y ‘Grounds’ de IDLES top 3 también con todos los honores. La firma NME viene con una serie de canciones que solo ellos habrían incluido en su lista: aparece el temazo que Romy ha sacado este año nada menos que en el puesto 5, Arlo Parks adelántandola en el 4 con ‘Black Dog’, e incluso hay cabida para aquel tema Kanye West y Travis Scott que tan desapercibido ha pasado mientras el rapero se enfrascaba en su proyecto político. Por supuesto, beadaboobee aparece con ‘Worth It en el top 19 pero ojo, su disco está ausente de la correspondiente lista. Por acordarse, NME se acuerdan hasta de Gorillaz y colocan ‘Aries’ con Georgia y Peter Hook en el número 28.