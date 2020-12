Fallece a los 86 años Charley Pride, la primera estrella negra del country

Charley Pride, conocido cantante y compositor estadounidense de música country, ha muerto a los 86 años debido a complicaciones derivadas de la covid. Pride fue popular en los 70 y 80 por canciones como ‘Kiss an Angel Good Mornin’ o ‘Just Between You and Me’ y por su registro vocal de barítono. El artista es considerado el primer artista negro en triunfar en el ámbito de la música country, pues, en algún momento de los años 70, fue el más vendedor del sello RCA desde Elvis Presley.

Nacido en el seno de una familia pobre que se dedicada a la aparecería, Pride dedicó sus primeros años de juventud a otra de sus pasiones, el béisbol, hasta que empezó a compaginar los partidos con sus primeros pinitos en la música -llegó a cobrar por actuar antes de cada partido- y también con trabajos en la construcción y en un hondo de fundición. El primer single de Pride, ‘The Snakes Crawl at Night’, fue enviado a radios sin imagen del artista para evitar posible discriminación por racismo, de modo que, cuando el artista empezó a triunfar con su tercer single, ‘Just Between Me and You’, una buena parte del público descubrió que era negro una vez acudió a uno de sus conciertos. Sin embargo, el éxito comercial de Pride pronto eclipsó cualquier dato irrelevante sobre su etnicidad o color de piel y el artista prosperó a lo largo de las décadas gracias a éxitos como ‘Is Anybody Goin To San Antone’.

El pasado mes de noviembre, Pride era reconocido con el premio honorífico de los Country Music Awards, gala a la que el artista acudió para actuar. Su muerte ha levantado sospechas de artistas country como Maren Morris de que el artista pudiera haber contraído coronavirus durante la ceremonia, la cual se celebró a puerta cerrada. La organización de los Country Music Awards se ha visto obligada a emitir un comunicado en el que informa de que Pride se sometió a numerosos tests antes y después de actuar en la gala y que su resultado fue negativo en todos ellos.