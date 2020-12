«10 fotos»: FKA twigs conoce a Pikachu, Madonna se tatúa, Javier Calvo trepa paredes…

Compartimos una nueva edición de nuestra sección «10 Fotos Que» con algunas de las fotos que más nos han divertido o sorprendido en redes sociales.

Pi-FKA-chu

Cuando paseas por la ciudad y te encuentras con Pikachu. Y cuando tú eres FKA twigs. El encuentro no podía pasar desapercibido. La autora de ‘MAGDALENE‘ ha sido noticia estos días por otros asuntos más serios, pero antes nos regalaba esta curiosa instantánea en la que dos universos colisionan.

Madonna, «tintada por primera vez»

La autora de ‘Madame X‘ ha hecho muchas cosas en su vida, pero nunca se ha hecho un tatuaje. Dicen que hay una primera vez para todo y la artista ha esperado a cumplir 62 años para tintarse en la piel las iniciales de sus cinco criaturas. Ya no es «virgen» de los tatuajes.

«Crossover»: Omar Ayuso y La Bien Querida

El actor de ‘Élite’ ha estrenado el tráiler de ‘Madrid se mata’, un corto sobre Madrid durante la pandemia, y la canción oficial de la película es una composición de La Bien Querida que solo podrá escucharse en dicho cortometraje. Ambos han celebrado su colaboración compartiendo este selfie. Y sobre Omar, Ana ha dicho que es «una fábrica de ideas, un hombre de acción y me encanta la gente así».

La alegría de Rina

La cantante británica ha tenido una de las respuestas más divertidas a la publicación de las listas de lo mejor del año. Su disco ‘SAWAYAMA‘ es número 7 en la lista de NME y la artista ha contestado entusiasmada: «muchas gracias, solía poner anuncios para buscar compañeros de banda en la revista. Y ahora mírala, todavía sin poder tocar en directo». Por lo menos queda la música grabada…

thank u @NME !!! wowwww I used to advertise for bandmates in the mag 🥺🤓 !!! now look at her, still unable to play live xxx https://t.co/akxBqqhs1F pic.twitter.com/h0MnhaY0lx — RINA SAWAYAMA (@rinasawayama) December 11, 2020

La preocupación de Maria Rodés

La autora de ‘Lilith‘, uno de los mejores discos de 2020, resume el sentir de los músicos durante la pandemia en este tuit lleno de incertidumbre: «En esta foto parezco una cantanta de villancicos preocupada por las celebraciones de Navidad: ¿Se harán? ¿No se harán? ¿Me dejarán tocar la pandereta?» No es para menos, no…

En esta foto parezco una cantanta de villancicos preocupada por las celebraciones de Navidad: ¿Se harán? ¿No se harán? ¿Me dejarán tocar la pandereta? 🎄 pic.twitter.com/laNvlhFECE — Maria Rodes (@MariaRodes) December 15, 2020

Kacey Musgraves, en ‘Barrio Sésamo’

La autora de ‘Golden Hour‘ está que lo tira últimamente y, después de colaborar con Troye Sivan y Mark Ronson en un remix de ‘Easy’, se ha embarcado en dos nuevos proyectos: aparecerá en la nueva temporada de ‘Barrio Sésamo’ y además doblará al inglés uno de los personajes de la nueva película de Studio Ghibli, ‘Earwig y la Bruja’. Kacey también cantará la canción principal de la película, ‘Don’t Disturb Me’ .

Caroline Polachek, en su mundo

La autora de ‘Pang‘ ha sido noticia estos días por estrenar su versión grabada de ‘Breathless’ de The Corrs, que irá incluida en el disco de remixes que saca en abril. Sin más novedades a la vista, la cantante ha decidido hacer un «update» a sus fans muy propio de ella: «si os preguntabais por qué no habéis sabido demasiado de mí últimamente, la razón es que no había wi-fi dentro del cisne». Al menos sabemos que, con este tipo de aves, puede comunicarse.

in case you wondered why i’ve been a bit quiet lately it’s cause no wifi in swan https://t.co/gBcFjegUDU — Caroline Polachek (@carolineplz) November 27, 2020

El «challenge» de Nathy

Sin comerlo ni beberlo, Nathy Peluso ha conseguido el mayor éxito de su carrera hace unas pocas semanas: su tema con Bizarrap acumula 42 millones de visualizaciones en Youtube y en Spotify va por los 16 millones de escuchas, por lo que ya ha hecho sorpasso con el que hasta ahora era su tema más oído, ‘No se perdona’ con Rels B. El «challenge» con el tema en TikTok también ha gustado mucho y aquí aparece Nathy marcándose los pasos correspondientes con sus amigas, Úrsula Corberó y Lali.

Javier Calvo trepa

Hablando de Úrsula Corberó, esta no aparecerá en el regreso -por un episodio- de ‘Física o química’, del que ya se conoce el tráiler y… ¿¿no pinta mal?? Javier Calvo, que ahora triunfa con ‘La Veneno’, sí participa en él, y esta información no tiene nada que ver con la foto que veréis a continuación, subida por el mismo Javier a su feed de Instagram, y en la que el director aparece trepando por unas paredes cual Spiderman. Talentos ocultos.

Xtina berrea para sus «haters»

Cada cierto tiempo surge un debate en las redes sobre la forma de cantar de Christina Aguilera, siempre tan dada a los alaridos incluso cuando pone voz a una canción navideña como la que acaba de presentar en la tele. En respuesta a las críticas, Christina ha subido la apuesta en un vídeo publicado a sus redes cantando con todo el poderío que la caracteriza. Por cierto, la autora de ‘Back to Basics’ cumple hoy 40 años. ¡Felicidades!