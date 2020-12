Junglepussy / JP4

«Mi problema es que me gusta una buena rallada mental» es una de las frases que pueden escucharse en el nuevo disco de Junglepussy, la rapera de 27 años de Brooklyn que se daba a conocer hace un lustro con la locura de campanillas de ‘Bling Bling‘ para después postularse como heredera de Tyler, the Creator en la adictiva ‘Trader Joe‘, su mayor éxito hasta la fecha. La frase pertenece a ‘Telepathy’, un tema de ritmos tribales e industriales próximos al trabajo de Death Grips o al de Kanye West en ‘Yeezus’ y producido por Dave Sitek de TV On the Radio en el que Shayna McHayle vuelve a dejar claro su discurso: a ella no se la puede comprar.

La inconformidad de Junglepussy con la industria a la que pertenece se hace patente en otra de las producciones que Dave Sitek firma en ‘JP4’, el cuarto trabajo discográfico de la artista. En el entramado de percusiones metálicas y guitarras eléctricas de ‘What You Want’, la rapera sentencia: «no me puedo permitir socializar, me costará mi salud mental, prefiero estar al margen de la industria como si fuera Kelis». Las letras de Junglepussy reivindican el amor propio frente a los sistemas de opresión que afectan particularmente a las mujeres negras en el sector de la música como el machismo, el racismo o el colorismo, y su lugar en los márgenes de este mundo le permiten habitar una serie de producciones harto creativas que dan la espalda a las modas.

En ‘JP4’, Junglepussy deja atrás los sonidos más amables inspirados en el soul, el easy-listening y el hip-hop de la vieja escuela que mandaban en su disco anterior para sumergirse en un universo contaminado y perturbador que puede dar tanto yuyu como su portada. Las ralladas mentales de Junglepussy no se limitan a la corpulenta ‘Telepathy’: el disco se abre con una composición totalmente alucinada y pesadillesca en la que Shayla clama que «hay sitios en los que simplemente no pertenece» para después lanzar una crítica hacia quienes valoran el trabajo de las mujeres negras una vez estas han muerto; y en en el trip-hop infecto de ‘Spiders’ vuelve a mostrar su versatilidad musical y su personalidad como rapera poseedora de un «flow» incisivo y autoritario al que es imposible no prestar atención.

Como tampoco es posible ignorar las letras de Junglepussy por su dimensión política pero también por su sentido del humor. En ‘Morning Rock’, que aúna un ritmo trap con pianos y soniditos de videojuego, la rapera se graba cepillándose los dientes para prácticamente escupirle la pasta en la cara a ese hombre que no se hará los deberes de revisar su propias conductas tóxicas: «qué desperdicio de pasta dental, me cepillo lo dientes solo para sonreírte en la cara, ¿por qué tengo que sonreír para que tú estés cómodo? ¿Por qué tengo que enseñarte cómo me debes tratar?» ¿Puede ser más básico este hombre? Sí, parece que es fan de los Beatles. El trapero single ‘Main Attraction’ es un desafío constante: «te debió doler cuando te pasé la cara por el fango».

Pero si hay algo que Junglepussy goce más que sacarle los colores a ciertas personas, es tirarse flores a sí misma. El amor propio es un tema integrado en su discurso desde que publicara un disco llamado ‘Pregnant with Success’ y, en el júbilo enturbiado de ‘Out My Window’, que cuenta con una producción exquisita en la que asoman ecos al pop de los años 60, la artista reflexiona: «me acabo de acordar de cuanto me di cuenta de que soy la puta ama, era un día bonito, los pájaros piaban y esas mierdas». Una propuesta, la de esta rapera de genial nombre artístico, que antepone la autoestima, la justicia y la creatividad por delante de lo que sea cómodo o comercial, y que sigue evolucionando en este estupendo largo.

Calificación: 7,4/10

Lo mejor: ‘Telepathy’, ‘Main Attraction’, ‘Morning Rock’, ‘What You Want’

Te gustará si te gusta: Lil’ Kim, Missy Elliott, Azealia Banks

Youtube: vídeo de ‘Main Attraction’