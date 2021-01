Canción Del Día: ‘Comerte entera’ lleva la «insensatez» de C. Tangana a nuevos lugares

C. Tangana publica nuevo single de título que hará tilín a Armie Hammer. ‘Comerte entera‘ es el cuarto avance de ‘El Madrileño’, ese nuevo disco de Antón que sigue sin ser anunciado oficialmente a pesar de que los tres primeros adelantos han alcanzado el número 1 de singles en España y puede que ‘Comerte entera’ corra la misma suerte… o no.

Sin que la audiencia esté entendiendo, de primeras, que está ante otro 10 sobre 10 en el repertorio de C. Tangana como lo son ‘Nunca estoy‘, ‘Demasiadas mujeres‘ y ‘Tú me dejaste de querer‘, quizá por lo difícil que era componer una cuarta canción igual de buena que esas tres, aunque no hay que subestimar a nadie; ‘Comerte entera’ vuelve a mostrar a C. Tangana y a Alizzz en estado de gracia por varias razones, en este caso acompañados de Victor Martínez en la producción, y del conocido cantante y guitarrista brasileño Toquinho en la grabación, pues este proporciona coros. Una decisión de lo más lógica, la de colaborar con Toquinho, si se tiene en cuenta que la melodía de ‘Comerte entera’ se basa muy abiertamente en la de ‘Insensatez’ de Tob Jobim y Vinícius de Moraes, estándar de la bossa nova que Toquinho llegó a grabar en los años 70 acompañado del segundo, uno de sus mejores amigos.

‘Comerte entera’ no deja de ser otro ejemplo de la modernización de la música tradicional que podrá escucharse en ‘El Madrileño’. La melodía de bossa nova suena hasta sobada de primeras, sin embargo, como ‘Tú me dejaste de querer’ ha demostrado, C. Tangana y Alizzz saben muy bien qué hacer con las melodías que manejan para que suenen nueva. El primero, convertido definitivamente en cantante melódico, por si lo de ‘Un veneno‘ le pareció una anécdota a alguien; vuelve a dejar frases memorables tipo «no puedo más que pensar en tu culo al pasar, rebotando», y el segundo sigue haciendo sus habituales virguerías a la producción, envolviendo la voz de Antón en un robusto filtro de vocoder y ofreciendo un beat duro y agresivo que contrasta con la dulzura de la melodía, como ya sucedía con ‘Nunca estoy’. ¿Quizá la influencia del funk carioca en ‘Comerte entera’ hay que buscarla en el patrón rítmico de la canción, más que en los sonidos que ya presentaba ‘Pa’ llamar tu atención‘?

Desde luego, el «surtido de ibéricos» al que aludía C. Tangana en los días previos al estreno de ‘Comerte entera’ es posible encontrarlos en el videoclip de la canción, en el que vemos, por un lado, al artista en una cocina tallando ajo, rodeado de tomates, uvas y de un jamón ibérico; y, por el otro, o a dos monjas usando un patinete. Por otro lado, la actriz Bárbara Lennie ejerce de interés romántico de Antón en este videoclip dirigido por Little Spain por el que aparece, de manera nada disimulada, un cuadro de C. Tangana que podría ser la portada de ‘El Madrileño’.