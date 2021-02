Elliot Mazer, el hombre que ayudó a sonar «vivo» ‘Harvest’ de Neil Young

En las últimas horas se ha conocido el fallecimiento de Elliot Mazer, el productor a cargo de algunos de los mayores clásicos del folk-rock de la historia. Trabajó con Janis Joplin, Linda Ronstadt, ocasionalmente con Bob Dylan y, de manera significativa, con Neil Young. Mazer fue el productor de algunos de los grandes álbumes clásicos de Neil Young, como el recopilatorio triple ‘Decade’ en 1977 o ‘Harvest’ en 1971.

Esto último significa que Elliot Mazer fue el productor de algunas de las canciones más conocidas de toda la discografía de Neil Young, como es el caso de esa grabación que derrite carámbanos, ‘Heart of Gold’, y ‘Old Man’. Era además un álbum muy rico en sonoridades, que incorporaba a la Orquesta Sinfónica de Londres en dos de las pistas, ‘A Man Needs a Maid’ y ‘There’s a World’. Pero Elliot Mazer, que hasta hace pocos años ha concedido multitud de entrevistas sobre técnicas analógicas y digitales de producción, daba especial importancia a las tomas en directo en el estudio de grabación. En ‘Harvest’ hay un tema directamente extraído de un concierto de unos meses antes, ‘The Needle and the Damage Done’, con aplausos y todo, y tras él, las guitarras rugen en ‘Words (Between the Lines of Age)’ como si hubieran sido también grabadas en vivo.

Esto comentaba en una entrevista con TapeOp hace unos años: «hay una señal en el estudio de Neil Young que dice: «sé enorme o vete». Creo que Tim Mulligan la puso ahí hace tiempo, y Tim ha estado con Neil durante muchos, muchos años, haciendo un trabajo maravilloso. Conseguir una gran toma de una canción que mole es lo más importante. Y mi objetivo es grabar todo lo que sea posible en directo en el estudio. La manera más fácil de lograrlo es hacer que la sesión original sea lo más completa posible. Neil Young graba todo en directo en el estudio. Si el ingeniero distorsiona su voz y la toma es buena de otro modo, la canción puede salir con la voz distorsionada. A la gente le gustan las «grabaciones en serie» y hay discos maravillosos hechos así también. Para mí, la regla número 1 es que no hay reglas».

Elliot Mazer había formado parte en los años 60 de un grupo llamado Area Code 615 que consistía en 9 músicos de Nashville y el productor. Algunos de esos músicos tocaron en ‘Blonde on Blonde’ de Bob Dylan. Llegaron a sacar 2 discos y Mazer contaba que Bob Dylan le había preguntado en Woodstock por qué solo tenían una versión suya y dos de los Beatles (‘Hey Jude’ y ‘Lady Madonna’), tras oír su adaptación de ‘Just Like a Woman’. A George Harrison le gustaba la banda y fue también esta la que provocó que Neil Young se interesara por el proyecto. «La banda de ‘Harvest’ consistió en músicos con los que yo había trabajado previamente. Conocí a Neil la noche antes de empezar. Había escuchado hablar de Area Code 615 y quería ver cómo encajarían con él en el estudio. Ese disco se hizo en vivo en el estudio. Añadimos algunas voces. El resto se hizo en directo».

Un ataque al corazón se ha llevado a Elliot Mazer, que padecía demencia, a los 79 años, pero no hace tanto que ha tenido unas palabras de apoyo para Neil Young en tono jocoso. Bromeaba en 2013 sobre la alternativa sonora al streaming de alta fidelidad de Neil Young, el perfeccionista pero extinto PONO, tan crítico con Apple: «Steve Jobs tiene un equipo estéreo fantástico en su casa, mientras su negocio vende archivos que suenan fatal para iPods. Estoy seguro de que a Steve le encantaría PONO y se suscribiría».