Francia permitirá festivales con aforo para 5.000 personas este verano

Se abre cierta esperanza para la celebración de eventos este año pese a la lentitud con que avanza el proceso de vacunación contra la covid-19 en la Europa continental. Según informa Newtral, Francia volverá a permitir que haya festivales y conciertos de música este verano, con un aforo limitado a 5.000 personas y siempre que estas permanezcan sentadas y alejadas entre sí. La noticia es muy llamativa porque Francia tiene unas restricciones mucho más severas que España pese a que su incidencia de contagios es mucho menor: su toque de queda es de 18.00 a 6.00 y los bares, gimnasios, cines y museos están cerrados desde finales de octubre.

La noticia está en sintonía con lo que nos adelantaban Dorian en un reportaje sobre músicos y pandemias que publicábamos hace unas semanas: «2021 será un año puente. Por un lado todo el mundo en la industria da por hecho que no se celebrarán eventos masivos ni grandes giras. Sin embargo, todo apunta a que se organizarán conciertos que multiplicarán por dos o incluso por tres los aforos permitidos el año pasado. En estos momentos tenemos muchas ofertas sobre la mesa que van en esa línea, y estamos escogiendo qué ruta haremos. Lo que peor veo es el clubbing. No sé cuándo podremos volver a bailar y a pinchar libremente en una pista de baile». Parece, pues, que hay cierta esperanza en 2021 para los eventos al aire libre, aunque no como los recordábamos de la prehistoria, 2019.

Es de esperar que si el ministerio de Cultura de Francia está planeando ya cómo va a ser su verano, pronto sigan los homólogos en el resto de Europa, Rodríguez Uribes incluido. La fuente de esta noticia es una reunión de la ministra de Cultura francesa Roselyne Bachelot con organizadores de festivales y representantes del sector. Además, Bachelot ha anunciado la puesta en marcha de un fondo económico de 30 millones de euros para ayudar a los festivales, reservado a los que se vean obligados a modificar o a anular sus programas. Próximamente habrá más ayudas para el sector galo. En España en estos momentos se ha inmunizado al 2,4% de la población. El gobierno tenía previsto llegar al 70% este verano, pero ya han retrasado unos meses dicha previsión.