Billie Eilish, Dua Lipa, Bad Bunny, Taylor Swift, BTS, Haim, Cardi B… actuarán en los Grammy

Los Grammy anuncian hoy en su web el listado de artistas que actuarán en la ceremonia de 2021, que ha sido retrasada desde enero hasta el próximo domingo 14 de marzo debido a la covid-19. La lista de «performers» es impresionante, incluyendo a algunos de los favoritos para ganar, entre los que hay que mencionar a gente como Dua Lipa, Roddy Ricch y Taylor Swift, que acuden con 6 nominaciones cada uno; o Billie Eilish y Megan Thee Stallion, que acuden con 4.

El listado de performers de los Grammy en orden alfabético es el siguiente: Bad Bunny, Black Pumas, Cardi B, BTS, Brandi Carlile, DaBaby, Doja Cat, Billie Eilish, Mickey Guyton, Haim, Brittany Howard, Miranda Lambert, Lil Baby, Dua Lipa, Chris Martin, John Mayer, Megan Thee Stallion, Maren Morris, Post Malone, Roddy Ricch, Harry Styles, y Taylor Swift.

La más nominada de la noche será curiosamente Beyoncé, que no está en el listado de actuaciones quizá porque en verdad tiene pocas opciones de convertirse en la reina de la noche, si no lo fue en los días de ‘Beyoncé’ ni ‘Lemonade’. Ahora cabe preguntarse si algunos de los artistas anunciados actuarán en forma de combo como es habitual en los premios. ¿Quizá veamos a Haim actuando por ejemplo junto a su amiga Taylor Swift?

It's going to be dynamite!

Watch BTS (@BTS_twt) bring the fire and set the night alight at the #GRAMMYs. You don't want miss their performance March 14th at 8pm ET/5pm PT on @CBS: https://t.co/FSYA126ROz#ARMYpic.twitter.com/YNzbFlVBzq

— Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) March 7, 2021