Joana Serrat combate la decepción con algo de color en la espléndida ‘Pictures’

Joana Serrat ha grabado un nuevo álbum en Denton, Texas. La autora de lanzamientos tan imprescindibles como ‘Dear Great Canyon‘ (2014) o ‘Dripping Springs’ (2017) volverá con un quinto disco llamado ‘Hardcore From The Heart’, en el que se ha rodeado de músicos como Joey McClellan (Midlake, John Grant), Aaron McClellan (Josh T. Pearson), McKenzie Smith (St. Vincent, Sharon Van Etten, First Aid Kit) y Jesse Chandler (Mercury Rev). El largo saldrá el próximo 11 de junio bajo el paraguas de la discográfica inglesa Loose, con licencia de Great Canyon Records, pero esta semana ya tenemos ocasión de degustar un gran avance.

JENESAISPOP tiene el placer de estrenar el primer single, que se llama ‘Pictures’ y ha sido producido por Ted Young (Kurt Vile, Sonic Youth) y masterizado por la ingeniera Heba Kadry (Slowdive, Beach House). Lo presenta ella misma de la siguiente manera: «‘Pictures’ trata sobre la desilusión y el fracaso de la comunicación. Es también un recordatorio sobre la cantidad de tiempo que gastamos inútilmente en detalles triviales. Las dos primeras líneas de esta canción, «Always waiting for perfection, and perfection never comes» («Siempre esperando la perfección, y la perfección no llega nunca»), reflejan mi filosofía actual de preocuparme en vivir el ahora, porque las cosas siempre pueden dar un giro inesperado e ir a peor. Las tornas cambian en un abrir y cerrar de ojos y, por este motivo, la mentalidad de posponer decisiones esperando siempre encontrar el momento adecuado, me mata».

Continúa: “La acción de la canción transcurre en Montreal, y trata sobre una promesa rota. La inspiración vino del hecho de que no me permití enfadarme por aquella decepción. En vez de eso, construí una pared frente a aquello y dejé que mi frustración y tristeza crecieran tras ese espacio, sin que nunca expresara mis sentimientos. Esto me pasó factura y, para cuando me di cuenta de ello, ya era demasiado tarde”. El álbum ‘Hardcore From The Heart’ será presentado en exclusiva el próximo sábado 20 de marzo dentro de la programación del Festival Blues & Ritmes de Badalona.

Consciente de la importancia de los textos de Joana Serrat, su sello facilita a la prensa la letra de ‘Pictures’ en inglés y traducida al castellano, quedando patente la sensación de decepción (“tendrías que haber cumplido tu promesa”) y frustración (“¿por qué no me elegiste? ¿por qué tenía que demostrártelo?”) que contiene la letra; si bien la melodía y la producción provoca otras sensaciones. Es curioso el color de neón ochentero que embadurna la grabación, hasta el punto de que esto -por melodía- podría ser un hit internacional en manos del último The Weeknd. Lo cual no quiere decir que se abandone ese sabor a americana en instrumentación y arreglos de guitarra, estos últimos también en sintonía con el indie pop británico de finales de los 80, de los Smiths a The Jesus & Mary Chain o los Primal Scream más rockeros. Atención al final instrumental.



