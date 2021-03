Lana Del Rey servirá «venganza» en su próximo disco, ¿y nada de autocrítica?

Cuando el mundo sigue digiriendo el contenido de ‘Chemtrails Over the Country Club’, el nuevo disco de Lana Del Rey, que será el «Disco de la Semana» en estas páginas, su autora anuncia el siguiente, como ya hiciera hace un par de temporadas cuando, el mismo día de lanzamiento de ‘Norman Fuckin’ Rockwell!‘, apenas unas horas después, desvelaba la llegada de ‘White Hot Forever’ (el actual «Chemtrails»). Lana hasta se atreve a compartir título, ‘Rock Candy Sweet’, y fecha de lanzamiento, el 1 de junio, un martes.

‘Rock Candy Sweet’ no será -en principio- el disco de versiones de estándares del country que Lana anunció para Navidad y que no ha visto la luz, sino un álbum completamente inédito en el que la artista «desafiará» las críticas que la han perseguido en los últimos tiempos, sobre todo desde que publicara aquella extraña carta la pasada primavera en la que lamentaba el trato que ha recibido de los medios por cantar libremente sobre relaciones tóxicas, y en la que comparaba su éxito con el de una serie de artistas mayormente negras como Megan Thee Stallion o Beyoncé para defender que la «delicadeza» y «fragilidad» de su obra -frente a la sexualidad de las artistas mencionadas- también debe tener lugar en las listas. Una carta que recibió críticas por su retórica de tintes racistas pero que Lana ha seguido suscribiendo, al señalar por ejemplo que ella no puede ser racista porque muchos de sus amigos son latinos o porque ha colaborado con raperos.

- Publicidad -

En un story de Instagram ya borrado, pero que está siendo comentado en redes y en el foro de Popjustice, Lana ha compartido la captura de un artículo de Harper’s Bazaar publicado en enero que argumenta que la cantante ha construido su carrera en pilares como la «apropiación cultural o la romantización de la violencia doméstica», a lo que ha decidido contestar: «gracias de nuevo por escribir tan bondadosos artículos y por recordarme que he basado mi carrera en la apropiación cultural y en glamurizar la violencia doméstica, seguiré desafiando estas opiniones en mi próximo disco, ‘Rock Candy Sweet’, que sale el 1 de junio». En otro mensaje también borrado, Lana se ha dirigido a la autora del artículo, Iman Sultan, para clamar «venganza» por sus palabras, y esta ha contestado: «me honra haber inspirado el próximo disco de Lana Del Rey, ni siquiera he escuchado ‘Chemtrails Over the Country Club’ todavía».

Si ‘Rock Candy Sweet’ es el anunciado disco de covers, entonces se compondrá de una selección de temas con los que Lana contestará a las críticas indirectamente, lo cual es improbable: ¿por qué iba Lana a contestar a dichas críticas con letras que no son suyas, y que fueron escritas hace décadas por razones que nada tienen que ver con ella? Todo apunta a que ‘Rock Candy Sweet’ será un trabajo totalmente nuevo en el que Lana abordará abiertamente las acusaciones de racismo y anti-feminismo vertidas sobre ella últimamente o sobre su complicada relación con la prensa (fue memorable su ataque a Ann Powers) o con las críticas en general, empezando por la misoginia a la que se enfrentó la artista en los primeros años de su carrera, en la etapa ‘Born to Die‘, y que tanto la han marcado. La actitud defensiva y agresiva de Lana frente a las críticas por racismo (esa búsqueda de «venganza») da que pensar, pero seguro que el resultado de ‘Rock Candy Sweet’ es mucho más elocuente que sus cartas. ¿Habrá en él menos algo de cabida para la autocrítica y la reflexión, que tanto han faltado en sus recientes declaraciones?

- Publicidad -