Glüme hipnotiza con su fragilidad en ‘What Is a Feeling’

Glüme es la nueva apuesta de la discográfica de Johnny Jewel, Italians Do It Better. Tras la publicación de algunos singles el año pasado, incluyendo una versión de ‘…Baby One More Time’, la artista norteamericana saca ‘The Internet’, su disco debut, el 30 de abril. ‘What Is a Feeling’ es un nuevo adelanto de este, donde la cantante, que padece de una extraña enfermedad de corazón llamada angina de Prinzmetal, reflexiona sobre su propia existencia después de que su doctor le dijera que su salud emocional podría afectarle a su condición física y que sus sentimientos en ese momento le hacían más mal que bien.

La canción es una delicada muestra de synth-pop, con el aura de misterio y melancolía característicos de Chromatics pero con un tono más naíf y accesible. “¿Qué es un sentimiento? / Quiero pararlo ahora antes de que me rompa”, canta en el estribillo, mostrando la fragilidad de su salud, también presente en toda su duración como en los versos “Mi cuerpo no puede soportar/ el caos que causas”.

Glüme se apoya en una melodía nostálgica y onírica, contrastando su vulnerabilidad y la gravedad de lo que hay tras ella con un sonido adorable, reforzado por su voz dulce y unos arreglos vocales preciosos. ‘What Is a Feeling’ habla de sentimientos difíciles pero su escucha no puede ser más agradable, y como todo el catálogo de Italians Do It Better, tiene esa habilidad hipnótica y lynchiana –al igual que su vídeo- de la que uno no quisiera salir nunca.



