RFTW: Sen Senra, Lil Nas X, Karol G, Jungle, tune-yards, Fuel Fandango, Evanescence…

Hoy 28 de marzo ven la luz los nuevos trabajos discográficos de Sen Senra (que reseñamos en portada), Karol G, Albany, The Antlers, Major Lazer (una reedición de ‘Music is the Weapon‘), Eddy de Pretto, tune-yards, Noga Erez, Dolo Beltrán de Pastora o Evanescence (su primer álbum en 10 años). También es el día en que llegan a las plataformas los nuevos álbumes de Alba Reche, serpentwithfeet, Xiu Xiu, RRUCCULLA, Peach Tree Rascals, un trabajo orquestal de Floating Points, 24kGoldn o Ben Howard.

En cuanto a singles sueltos, a destacar el nuevo de Lil Nas X con referencia a ‘Call Me By Your Name’, la colaboración de Fuel Fandango y María José Llergo, el anunciado regreso de Demi Lovato, el popero tema de Studio Killers con Kim Petras, lo nuevo de Calavera con Amaral, otra colaboración de C. Tangana con Albany además de la de Sen Senra o el remix de ‘The Look’ de Metronomy por MGMT. Para curiosos y/o atrevidos, Juan Magán se apunta al sonido The Weeknd.

En los últimos días hemos podido escuchar los regresos de Jungle, Andy Stott, John Grant, beabadoobee, Espanto o Baiuca con Rodrigo Cuevas. Todos ellos están presentes en la playlist junto a las nuevas propuestas de Verde Prato, Ganges, Georgia Anne Muldrow, Jenny Hval, Lisasinson, Salvador Sobral, Rothrigo, Slush Puppy, Real Estate o Gallant con Brandy, entre muchísimos otros.



