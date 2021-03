El «Call Me By Your Name» de Lil Nas X es una inenarrable locura ultra camp

Lil Nas X publica hoy viernes nuevo single, uno de tantos que puedes escuchar en nuestra playlist de novedades. ‘MONTERO (Call Me By Your Name)’ era muy esperado por su referencia a la ya mítica película de Luca Guadagnino, el rapero lleva adelantándolo más de un año y, como viene siendo costumbre, el tema llega acompañado de un videoclip de esos que solo están a la altura de las grandes superestrellas.

Presumiblemente el segundo avance del próximo álbum de Lil Nas X, pues llega después de ‘HOLIDAY’, ‘MONTERO (Call Me By Your Name)’ sorprende por sus influencias españolas, en concreto andaluzas, presentes en guitarras y melodías, y si el tema remite vagamente a ‘Malamente’ de Rosalía también en el sonido de las percusiones, cabe mencionar que Filip Ćustić (diseñador de todo el arte de ‘El mal querer‘) se ha encargado de la portada de este single. Un tema que será un hit debido a su posicionamiento en la playlist de Today’s Top Hits de Spotify, pero del que hay que destacar para mal una melodía vocal algo trillada, sin el gancho de ‘HOLIDAY’ ni la frescura de ‘Old Town Road’. Aunque, con una duración escasísima de 2 minutos y 17 segundos, difícil será que no se le pegue a alguien: el tema se da por terminado en el segundo estribillo.

Con intención de poner ‘MONTERO (Call Me By Your Name)’ en contexto, el artista de 21 años (cuyo nombre de nacimiento es Montero Lamar Hill) ha compartido en sus redes una carta que ha escrito a su yo de 14 en el que se congratula por haber salido del armario porque su decisión podrá inspirar a otras personas a hacer lo mismo: «sé que nos prometimos no salir del armario, sé que nos prometimos que no sería «ese» tipo de persona gay, sé que prometimos llevarnos el secreto a la tumba, pero esto abrirá puertas a muchísima gente queer para que simplemente pueda existir. Esta decisión me aterra, la gente se pondrá furiosa o dirá que tengo intenciones ocultas… y es verdad, tengo la intención de que la gente deje de meterse en la vida de otras personas y deje de dictarles lo que deben ser». No está de más recordar que el mundo del hip-hop sigue siendo bastante homófobo.

El videoclip de ‘MONTERO (Call Me By Your Name)’, dirigido por Tanu Muino y el propio Montero, narra la salida del armario del artista con típicas alusiones al cielo y al infierno, a Adán y Eva y a la Antigua Grecia (los sacrificios humanos). Lil Nas confiesa su «pecado» a una serpiente alienígena que parece sacada de ‘Star Trek’ y es sacrificado a ojos de la audiencia esclava, para después deslizarse hacia el sofocante infierno a través de una barra de pole dancing, vestido apenas con unos diminutos calzoncillos y unas botacas de cuero «fetish». Ahí le enseña culito al mismísimo Satanás. Un vídeo inenarrable y ultra camp que, entre otras posibles referencias a ‘Juego de Tronos’, el videoclip de ‘Dark Horse’ de Katy Perry, el mito de Ozimandias o incluso Los Simpson, se presta a ser visionado una y otra vez, como un vídeo de Cardi B pero atiborrado de alucinógenos.



